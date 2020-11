Geral A Justiça Federal determinou a suspensão de aulas presenciais em faculdades na Paraíba

A decisão da Justiça atende a pedido feito pelo MPF (Ministério Público Federal) e pelo MPT (Ministério Público do Trabalho). (Foto: Reprodução)

Em decisão liminar proferida na sexta-feira (20), a Justiça Federal determinou a suspensão imediata das aulas ou quaisquer atividades presenciais nas instituições de ensino superior localizadas em Cabedelo (PB) que haviam sido reabertas com base no Decreto Municipal nº 68/2020. A decisão atende pedido feito pelo MPF (Ministério Público Federal) e pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) em ação civil pública ajuizada em 25 de outubro de 2020, em decorrência do risco de aumento da transmissão do novo coronavírus, e consequente risco à saúde de estudantes, trabalhadores e respectivos familiares, caso as aulas presenciais fossem retomadas em plena pandemia da Covid-19.

Conforme a liminar concedida, o Município de Cabedelo não apresentou em juízo qualquer cenário epidemiológico para motivar a edição do decreto de reabertura das atividades presenciais nas instituições de ensino superior. Assim, para deixar de aplicar o Decreto Estadual nº 40.304/2020, que restringe as atividades escolares presenciais nos municípios que estão em bandeira amarela (o caso de Cabedelo), “o município deveria motivar seu próprio decreto em uma situação epidemiológica que justificasse medidas menos restritivas do que as dispostas no decreto estadual, mas não o motivou em nenhum cenário, e o desinteresse em conhecer e discutir os dados mais recentes com os demais atores relevantes reforça essa conclusão”, dispõe a decisão judicial.

Em nota, a prefeitura de Cabedelo informou que vai acatar a decisão da Justiça, mas também declarou “estranheza pela decisão judicial não apresentar nenhum estudo ou laudo técnico que comprove a relação da sala de aula com o aumento no número de casos da Covid-19 em todo o Estado”.

A Justiça também prima pela coerência ao decidir no mesmo sentido do acordo judicial feito entre o MPF e o Município de João Pessoa, na quinta-feira (19), pois “seria incoerente admitir que, se não há mais motivação válida para que o próprio município – de que depende o município de Cabedelo, no tocante às UTIs – mantenha em aberto as escolas de nível superior e mesmo outras instituições de ensino cujo funcionamento já fora admitido, a mesma conclusão precisa necessariamente se aplicar ao município de Cabedelo”, registra a liminar.

A decisão ainda ressalta as informações das autoridades de saúde do município de João Pessoa e do estado da Paraíba, dadas na audiência de conciliação, realizada na quinta-feira (19), confirmando que o município de Cabedelo não conta com nenhum leito de UTI em sua rede hospitalar, ou seja, Cabedelo “depende integralmente das UTIs de João Pessoa para atendimento de sua população nos casos mais graves de Covid-19”, diz o documento.

Acordo com João Pessoa

Na mesma decisão, a Justiça homologou o acordo firmado entre o MPF e o município de João Pessoa, na audiência de conciliação realizada na quinta-feira (19), e extinguiu o processo com resolução do mérito em relação ao município. Pelo acordo, o município se comprometeu a publicar na sexta-feira (20) um novo decreto revogando artigos do Decreto nº 9.585, de 2 de outubro de 2020, que autoriza o retorno às aulas presenciais nas faculdades.

O município cumpriu o acordo e publicou, nesta sexta-feira, o Decreto n° 9626 /2020, de 19 de novembro de 2020, o qual revoga o disposto nos artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º, caput e parágrafos, do decreto anterior. A revogação terá efeitos a partir do dia 25 de novembro. A ação judicial prosseguirá apenas em relação ao município de Cabedelo.

O acordo com o Município de João Pessoa e a decisão liminar referente ao município de Cabedelo decorrem do ajuizamento da Ação Civil Pública nº 0810696-26.2020.4.05.8200, em 25 de outubro de 2020, na qual MPF e MPT pediram a suspensão das atividades presenciais nas instituições de ensino superior nos dois municípios, decorrentes dos decretos editados pelos municípios de Cabedelo (Decreto nº 68, de 25 de setembro de 2020) e João Pessoa (Decreto nº 9.585, de 2 de outubro de 2020). As informações são do MPF e da prefeitura de Cabedelo.

