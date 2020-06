Em nota, a Advocacia Geral da União (AGU), que representa a União em processos, diz que “a Procuradoria-Regional da União da 3ª Região (PRU3), localizada em São Paulo — e que integra a AGU — “aguarda subsídios dos órgãos envolvidos para apresentar, em nome da União, a respectiva manifestação processual”.

A AGU ressaltou que, embora Bolsonaro seja réu na ação popular, a Justiça não determinou a citação dele, mas apenas a da União, para se manifestar com a posição do governo federal.

Assinatura de exonerado

Na ação, Ivan Valente afirma ainda que, para publicar a nova norma que autorizou a população a adquirir maior quantidade de munição, “por ordem do Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o Exército Brasileiro utilizou-se da assinatura de um oficial já exonerado e, portanto, sem função, para autorizar a última versão do documento”.

A assinatura em discussão é do general da brigada Eugênio Pacelli Vieira Mota, que era chefe da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército, órgão que controla o comércio de armas e munições no País, e foi transferido para a reserva remunerada em 31 de março de 2020.

A portaria, com base no documento assinado por Pacelli, foi publicada 20 dias depois da demissão do general. O deputado Ivan Valente alegou, ainda, que, com base em reportagens na imprensa, o parecer do general foi apenas um e-mail, que foi anexado ao processo que regulamentou o aumento da compra de munições no País.