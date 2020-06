Por fim, o governador disse que as estruturas que estão sendo montadas vão poder atender a população, no futuro, de maneira permanente. “Isso aqui não será uma obra temporária. Todas essas áreas serão definitivas e continuarão depois da pandemia”, afirmou.

O prefeito da cidade, Hildo do Candango (PTB), disse que já existem pacientes à espera da liberação do hospital para serem transferidos. “Hoje, a gente já tem no Hospital Bom Jesus cinco pacientes internados, esperando na fila para vir para essa estrutura. Assim que for feita a desinfecção, regularemos esses pacientes para o Hospital de Campanha de Águas Lindas”, disse.