A LG cogita abandonar o mercado de celulares após prejuízo bilionário

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2021

Gigante sul-coreana tem dificuldade para competir com rivais como Apple e Samsung. (Foto: Reprodução)

A LG pensa em abandonar o mercado de smartphones. De acordo com o jornal sul-coreano Korea Herald, o CEO da empresa, Kwon Bong-seok, enviou um comunicado aos funcionários dizendo que a fabricante está considerando fazer grandes mudanças no setor de celulares, o que pode incluir até mesmo a saída deste mercado.

Nos últimos cinco anos, a fabricante sul-coreana teve prejuízo de cerca de US$ 4,5 bilhões com o comércio de telefones, o equivalente a R$ 24 bilhões em conversão direta. Com isso, a LG tem tido dificuldades para competir com rivais como Apple e Samsung.

No início do mês, o site The Elec publicou um relatório dizendo que a LG estava planejando sair do segmento de celulares. No entanto, o chefe global de comunicações corporativas da LG, Ken Hong, classificou a informação como “completamente falsa e sem mérito” durante um comunicado ao portal Android Police.

Desta vez, a LG confirmou ao site The Verge que o comunicado é verdadeiro, mas declarou que a decisão ainda não foi tomada. A fabricante ainda disse que está comprometida em tomar qualquer resolução necessária para resolver os desafios de negócios móveis em 2021. Apesar disso, a companhia informou que, independente de qualquer mudança na área de smartphones, os empregos serão mantidos. Quando assumiu o cargo de CEO em janeiro de 2020, Kwon prometeu uma reviravolta na atuação em de smartphones até 2021. No ano passado, a fabricante abandonou a série G e passou a investir em celulares inovadores, como o LG Velvet e o LG Wing. No mesmo ano, a empresa decidiu ainda terceirizar a produção de smartphones de entrada e intermediários. Mesmo com esses esforços, a fabricante vendeu 6,5 milhões de aparelhos no terceiro trimestre de 2020, contra 7,2 milhões no mesmo período de 2019, de acordo com dados da consultoria de mercado Counterpoint Research. A participação de mercado da LG, que era de 2% no ramo de smartphones, caiu para 1,7% em dezembro do ano passado, de acordo com a StatCounter. Empresas como Samsung, Huawei, Xiaomi e Apple continuam dominando o mercado global de celulares. A empresa coreana revelou durante a CES 2021 que voltará seus esforços agora para o LG Rollable, novo dispositivo que tem um display capaz de aumentar e diminuir de tamanho. É esperado que o aparelho tenha painel de 6,8 polegadas que expande até 7,4 polegadas. A companhia prometeu que a tecnologia deve chegar ao mercado ainda em 2021, mas com este novo comunicado, o aparelho pode ser um dos últimos smartphones da LG.

