Outra recomendação é que o indivíduo mantenha uma flexão leve do quadril, de cerca de 15 graus em relação ao joelho, com o pé estendido no pedal. Os joelhos e o quadril devem ficar alinhados ao guidão e o braço levemente flexionado para segurá-lo, não devendo ficar completamente esticado.

Além disso, por último, o banco da bicicleta deve ser ajustado de acordo com o conforto do ciclista. As indicações variam do selim reto na horizontal ou até com uma inclinação anterior em 10 graus em relação ao solo. Como as pesquisas sobre isso variam, a recomendação deve ser estudada especificamente para o usuário.

Faça exercícios de fortalecimento