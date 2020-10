Geral A maior bomba da Segunda Guerra Mundial já encontrada na Polônia explode durante a desativação

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A bomba foi descoberta no fundo de um canal de navegação no noroeste da Polônia. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Especialistas poloneses em desminagem conseguiram neutralizar uma das maiores bombas da Segunda Guerra Mundial, descoberta no fundo de um canal de navegação no noroeste da Polônia, anunciou a Marinha polonesa. A maior bomba da Segunda Guerra já encontrada na Polônia estava no Canal Piast, fora da cidade de Swinoujscie.

A operação inédita e particularmente delicada com a bomba “Tallboy” de mais 5 toneladas, capaz de provocar um pequeno terremoto, foi concluída sem danos mesmo que, apesar do projeto inicial, tenha acabado explodindo.

Avião britânico

A bomba, lançada por um avião britânico em abril de 1945 durante um ataque a um contratorpedeiro alemão, “pode ser considerada neutralizada”, anunciou em um comunicado o porta-voz da 8º flotilha de defesa costeira polonesa, Grzegorz Lewandowski.

Por razões de segurança, os desminadores descartaram desde o início o método tradicional de detonação – o mais frequente mas também o mais violento –, muito temido no caso de uma bomba de seis metros de comprimento com 2,4 toneladas de explosivos, o equivalente a 3,6 toneladas de dinamite.

Evacuação de vizinhos

A bomba estava a 12 metros de profundidade sob as águas do canal, perto de casas e infraestruturas importantes, o que levou à evacuação dos vizinhos.

Os especialistas apostaram no procedimento de deflagração, que consiste em uma combustão da carga explosiva a uma temperatura abaixo do limiar de detonação.

Por fim, “o processo de deflagração se transformou em detonação”, observou Lewandowski, mas “sem risco para as pessoas que participaram diretamente na operação”.

Swinoujscie (Swinemunde em alemão) foi durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial uma das bases mais importantes da Marinha alemã no Báltico, lembra o historiador Piotr Laskowski, autor de um livro detalhado sobre o ataque da Real Força Aérea (RAF) contra o destróier Lützow, então ancorado em um canal na cidade.

Em 16 de abril de 1945, a RAF enviou 18 bombardeiros Lancaster da Divisão 617 estacionada em Woodhall Spa, a 225 km de Londres, com destino a Swinoujscie, onde estava o cruzeiro alemão “Lützow”.

No total, doze Tallboys foram lançadas contra o Lützow, entre elas esta que não explodiu. As informações são das agências de notícias AFP e Reuters.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral