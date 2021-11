Brasil A maioria dos estudantes inscritos no Enem deste ano realizará a versão impressa do exame

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2021

As provas das versões impressa e digital serão aplicadas nos mesmos dias: 21 e 28 de novembro Foto: Agência Brasil As provas das versões impressa e digital serão aplicadas nos mesmos dias: 21 e 28 de novembro. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano terá novamente duas modalidades: a impressa e a digital. Nesta edição, as duas versões serão aplicadas nas mesmas datas – 21 e 28 de novembro –, com as questões das provas e o tema da redação iguais.

No primeiro dia, os estudantes farão as provas de linguagens, ciências humanas e redação. No segundo, de matemática e ciências da natureza. A versão impressa ainda concentra a maior parte dos candidatos. Conforme o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), 3.109.762 estudantes estão inscritos no Enem 2021. Desse total, 3.040.871 farão a prova impressa, e 68.891, a digital.

O Enem digital foi aplicado pela primeira vez no início deste ano, na edição de 2020. Na ocasião, porém, tanto as provas digitais quanto as datas de realização foram diferentes das do Enem impresso. Em meio à pandemia de coronavírus, cerca de 70% dos inscritos não compareceram ao exame.

A intenção é de que, até 2026, o Enem se torne totalmente digital. Da mesma forma que os candidatos do Enem impresso, os inscritos para o formato digital devem ir até o local das provas, onde terão um computador disponível para fazer o exame.

Os candidatos também devem levar caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, pois a redação, no primeiro dia do exame, é feita em papel. No segundo dia de provas, os estudantes receberão folhas de rascunho para fazer à mão, caso desejem, os cálculos de matemática e ciências da natureza.

