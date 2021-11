Política Bolsonaro critica possível chapa entre Lula e Geraldo Alckmin: “Vale tudo pelo poder”

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Lula deve ser o principal adversário do presidente Jair Bolsonaro nas eleições do ano que vem Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação Lula deve ser o principal adversário do presidente Jair Bolsonaro nas eleições do ano que vem. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Jair Bolsonaro criticou, neste domingo (14), uma possível chapa entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin – que deixará o PSDB e estuda convites para se filiar a outro partido – para as eleições de 2022.

“A partir do momento que eu vejo o Alckmin dizendo que Lula respeita a democracia, é sinal de que ele não entende nada fora do Brasil. Ele poderia ver como é o regime venezuelano, como está vivendo o povo. Uma ideologia apoiada pelo Lula. Convidaria o senhor Alckmin a conhecer o Projeto Acolhida, onde acolhemos venezuelanos que fogem de lá, da miséria e da violência”, disse Bolsonaro durante a sua viagem ao Oriente Médio.

“Antes de ele falar isso aí, ele deve ter conhecimento de onde o Lula apoiou, no passado, outros governos, antes de entrar no jogo do vale tudo pelo poder”, declarou o presidente da República, que deve concorrer à reeleição.

“Fico muito honrado da lembrança do meu nome”, disse o ex-governador de São Paulo sobre a possível chapa com Lula. Ele negou que tenha diferenças “intransponíveis” com o petista e não descartou a possibilidade de ser vice de Lula. Alckmin afirmou ainda que a decisão sobre a sua candidatura “não é para já”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política