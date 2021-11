Porto Alegre Vacinação contra o coronavírus ocorre em duas unidades de saúde nesta segunda em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2021

A primeira dose é oferecida para todas as pessoas com 12 anos ou mais

A vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre nesta segunda-feira (15), feriado da Proclamação da República (15), ocorre nas unidades de saúde Rubem Berta, na Zona Norte, e Tristeza, na Zona Sul, das 9h às 13h.

A primeira dose é oferecida para todas as pessoas com 12 anos ou mais. Para receber a vacina, basta apresentar documento de identidade com CPF. A segunda dose está disponível para vacinados com AstraZeneca e Pfizer há pelo menos oito semanas e CoronaVac há ao menos 28 dias. Além do documento de identidade, é necessário levar a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

Já a dose de reforço está disponível para pessoas com 60 anos ou mais e profissionais de saúde e apoio à saúde com esquema vacinal completo há seis meses e imunossuprimidos que tomaram a segunda dose há pelo menos 28 dias.

Confira os locais de vacinação:

Unidade de saúde Rubem Berta: rua Wolfram Metzler, 675, bairro Rubem Berta, das 9h às 17h.

Unidade de saúde Tristeza: avenida Wenceslau Escobar, 110, bairro Tristeza, das 9h às 17h.

Terminal de ônibus

Neste domingo (14), a vacinação contra o coronavírus em Porto Alegre ocorreu somente no bairro Azenha. A unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde ficou estacionada no terminal de ônibus da avenida Princesa Isabel, na esquina com a João Pessoa.

No local, foram vacinadas 415 pessoas. Desse total, 21 tomaram a primeira dose, 169 a segunda e 225 a terceira.

