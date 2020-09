Geral A Marinha investiga a morte de um influenciador digital após acidente com moto aquática

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O influenciador digital Thiago Manoel ao lado da mulher Bruna Borges. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um acidente entre duas motos aquáticas, que resultou na morte do influenciador digital Thiago Manoel, de 28 anos, em Campos dos Goytacazes, no Norte do Rio de Janeiro, é investigada pela Marinha do Brasil. Na noite de sábado (19), uma equipe de militares de São João da Barra foi informada que dois jet skis bateram em Lagoa de Cima. Eles foram até o local para prestar apoio e iniciar a investigação do acidente, como Autoridade Marítima.

Thiago Manoel chegou a ser levado com vida para o Hospital Municipal Ferreira Machado, mas morreu. O influencer foi enterrado no domingo no Cemitério da Paz. No entanto, a Marinha deixou claro que não vai comentar o inquérito em andamento para “preservar testemunho, análises periciais e outras diligências técnicas necessárias”.

“A Marinha lamenta o ocorrido, se solidariza com as famílias das vítimas e ressalta que um inquérito administrativo foi instaurado para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. Concluído o inquérito e cumpridas as formalidades legais, o mesmo será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação”, diz parte da nota.

Mulher fala da perda

Thiago Manoel era muito conhecido em Campos e na Região. Com mais de 63 mil seguidores só no Instagram, ele tinha uma atuação ativa em muitos cursos na área de Marketing e Comunicação, principalmente para ensinar como ganhar dinheiro através das redes sociais. Ele era do Parque Alvorada, em Guarus, distrito de Campos.

A mulher de Thiago, a também influenciadora e consultora de moda Bruna Borges, publicou várias mensagens no Stories do Instagram do marido, que tinha mais de 60 mil seguidores na rede social. Ela falou da perda, de como está sendo difícil lidar sem a presença dele e agradeceu as mensagens que está recebendo.

“Eu não tenho palavras para conseguir descrever o tamanho da minha gratidão a Deus por cada mensagem, homenagem e demonstração de amor e carinho pelo meu marido, nosso Thiago Manoel! Como ele sempre falou: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Assim sempre foi nossas vidas e será para sempre! Tudo passa menos o amor! E que assim seja que, todo o amor que cada um de vocês tem por ele, perdure e seja um destravar de algo muito maior na vida de cada um. Através de vocês, continuem o legado de amor, simplicidade e dedicação que ele deixou para nós!”, disse Bruna, antes de postar mais um texto no Instagram Stories.

“Tudo na vida tem um propósito, nós sempre vivemos e acreditamos nisso, e não vai ser diferente! Obrigada por todas as mensagens e homenagens! Vocês não fazem ideia do quanto está doendo não ter meu menininho do meu lado, sendo o maior motivo da minha alegria.”

Bruna publicou uma foto com o cachorro do casal, na cama na qual dormia com Thiago, e disse que “era assim que ele amava dormir”. “Com nossa família reunida, família que ele sempre sonhou e pediu a Deus. Que como ele mesmo disse dias atrás: ‘nosso amor venceu a morte!‘”, disse. As informações são do jornal Extra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral