Humorista e a estudante de Engenharia Maria Lina Deggan assumiram o romance nesta semana. (Foto: Reprodução/Instagram)

Maria Lina Deggan, a nova namorada de Whindersson Nunes, usou seu Instagram neste domingo (8) para conversar com seus seguidores. Primeiro, a estudante de Engenharia fez questão de agradecer ao apoio que está recebendo dos fãs.

“Muito bonito da parte de vocês me mandarem várias mensagens de amor e carinho. Leio todas e me sinto muito querida, obrigada”, escreveu ela.

Depois, ao respondeu uma pergunta de uma pessoas, Maria revelou que já trabalhou como babá. “Trabalhei por um tempo da minha vida, hoje em dia não sou mais. Mas ainda sou presente na vida do Davi, sou muito apegada a ele e à família maravilhosa dele”, disse.

Mas a resposta que deixou os fãs mais empolgados foi quando Maria revelou seu maior sonho. “Ter filhos, casar e ser cem por cento realizada profissionalmente”, contou. Maria ainda negou que tenha silicone e falou dos procedimentos estéticos que já fez. “Eu fiz preenchimento de lábios, bigode chinês e olheiras”, relatou.

Whindersson e Maria têm movimentado a web com o namoro, assumido na última semana. Após o humorista compartilhar em seu Instagram uma foto num fervedouro do Jalapão, um seguidor comentou “solteiríssimo”, e a estudante de Engenharia logo rebateu: “Tá não”.

Depois publicar as primeiras fotos com a namorada, o humorista revelou que já escreveu uma música para a amada e se declarou. “Ela gosta muito de vocês, acha bonitinho como vocês me tratam, pede pra eu ler as cartinhas, e já entendeu que aqui e ali vai aparecer alguém querem se aparecer e chamar atenção enchendo o saco, mas já disse pra ela que na vida real ninguém tem coragem de fazer nem falar nada, tudo cagão… Eu acho ela muito tudo que eu sempre quis, e foi pra ela que eu fiz Cerrado, daí vocês tiram”, disse ele pelo Twitter.

