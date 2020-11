Magazine Alok é eleito o quinto melhor DJ do mundo

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2020

O brasileiro alcança posição histórica e marca sua importância na cena eletrônica global. (Foto: Reprodução)

Alok é o único brasileiro e sulamericano a figurar entre os cinco melhores Djs do mundo no ranking da conceituada revista inglesa DJ Mag.

Em uma crescente constante, o goiano de 29 anos de idade estreou na disputa em 2015 no 44º lugar e, nos anos seguintes, pulou para 25º, 19º, 13º, respectivamente. Em 2019, Alok chegou na 11ª posição e agora, em 2020, na marca histórica de 5º melhor DJ do mundo, à frente de nomes como Marshmello, Skrillex, Tiesto, The Chainsmokers e até mesmo Calvin Harris.

“Me sinto extremamente honrado em ecoar o nome do nosso país com essa conquista. Ao longo do tempo aprendi que não só nosso trabalho, mas nossas reais intenções nos levam adiante. A contribuição de pessoas a minha volta é essencial e saber reconhecer o esforço de cada um para cada conquista é necessário. Aos fãs, meu muito obrigado, reconheço os esforços diários de todos vocês. Essa conquista me enche de amor por todo o caminho percorrido. Espero que ela desperte nas pessoas, o que desperta em mim: a vontade de contribuir positivamente impactando o próximo de alguma maneira. Quero agradecer a todos vocês que me acompanharam até aqui deixando um convite para seguirmos juntos nesta jornada”, diz Alok.

Alok é também o primeiro brasileiro a figurar no Top 100 global do aplicativo de streaming musical Spotify. Além disso, acaba de lançar seu novo single ‘Alive’ e prepara seu especial de final de ano marcado para o dia 05 de dezembro com transmissão ao vivo em seu canal do Youtube.

