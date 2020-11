Magazine Separados? Caio Castro posta foto sem aliança com amigos e levanta suspeita

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Após ator postar foto com amigos, internautas apontaram sumiço de Grazi: "Será que terminaram?". (Foto: Reprodução/Instagram)

Caio Castro estava em Ubatuba, litoral de São Paulo, curtindo o fim de semana. O ator mostrou um clique neste domingo (8) ao lado de amigos. “Nos 5 no domingo em família”, disse.

Os fãs, curiosos, logo perguntaram pela namorada de Caio, Grazi Massafera. Alguns repararam que os dois já não usam mais aliança. “Só eu reparei que ele está sem aliança?”, perguntou uma. “A Grazi também está sem”, completou outro.

“Algo de errado, não está certo. Já já a bomba vem”, disse mais uma. “Será que terminaram?”, indagou outra. Grazi e Caio usavam um anel de compromisso na mão na esquerda desde janeiro.

“A Grazi comentou na última foto do Caio. Agora só porque está sem aliança terminou?”, defendeu uma seguidora.

Grazi rebate boatos

Grazi Massafera comentou sobre alguns boatos que envolvem sua vida. Em uma conversa com Angélica no podcast do programa Simples Assim, a artista afirmou que fica incomodada quando criaram ‘fake news’ sobre sua boa forma.

“Comecei a comprar briga. Porque quando estou comendo sempre chega alguém e fala: ‘o chip'”, declarou ela em referência ao implante usado para tratamentos de reposição hormonal conhecido como Chip da Beleza.

A mãe de Sophia então declarou: “Sabe o que é o chip? O chip é sua justificativa para dizer que você não tem coragem ou não consegue se aceitar. Eu falo: ‘vamos comigo no meu médico que a gente faz exame de sangue junto. Eu te mostro’. Dá pra ter saúde, sabe?!”, falou.

Grazi, negou qualquer tipo de tratamento que envolve chip, e exaltou seu estilo de vida: “Eu gosto de comer e eu gosto de malhar. Minha mãe me entupiu, quando eu era pequena, de remédio para engordar. Eu era magrela, no interior não era padrão”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine