O arquipélago do Pacífico Sul, que tem cinco milhões de habitantes, registrou apenas 25 mortes por covid-19 e menos de 1,9 mil casos. Nessa segunda-feira o país tinha apenas 40 casos ativos de coronavírus.

Ainda assim, a primeira-ministra pediu aos neozelandeses que permaneçam em alerta e lamentou o uso cada vez menor do aplicativo oficial de rastreamento de covid-19, assim como a queda no número de testes.

Recessão na Austrália

A Austrália entrou em sua primeira recessão desde 1991 com a contração da economia em 7% durante o segundo trimestre de 2020 devido à pandemia da covid-19, de acordo com os números oficiais.

Apesar das grandes ajudas públicas, a desaceleração da economia mundial e as drásticas restrições para lutar contra a propagação do coronavírus no país acabaram com quase três décadas de crescimento, que não parou nem durante a crise financeira mundial de 2008.

Esta é maior contração trimestral registrada na história do país, de acordo com o Escritório Australiano de Estatísticas (ABS).

Michael Smedes, alto funcionário do ABS, explicou que a pandemia e as medidas adotadas para combater o coronavírus provocaram a contração “sem precedentes”.