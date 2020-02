Celebridades “A nudez é linda e artística”, diz Cleo sobre a liberdade da mulher no carnaval

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2020

“O fato de a mulher se sentir livre e dona de si o suficiente para estar curtindo o carnaval como quer, seja mostrando de mais ou de menos, é o que mais canta", disse a morena Foto: Reprodução/Instagram “O fato de a mulher e sentir livre e dona de si o suficiente para estar curtindo o carnaval como quer, seja mostrando de mais ou de manos, é o que mais canta", disse a morena Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Cleo sempre defende causa feministas e defendeu a nudez como empoderamento, assim, pedindo uma mulher livre e dona de si durante o carnaval.

“O fato de a mulher se sentir livre e dona de si o suficiente para estar curtindo o carnaval como quer, seja mostrando de mais ou de menos, é o que mais canta. É saber que você está vestida não vai definir quem você é e não vai permitir que outros te definam. Ou seja, o respeito vai se exigido da mesma maneira. Eu, particularmente, acho a nudez linda, acho artística”, contou.

A artista também falou sobre a democracia de cada um na folia. “Quando penso a respeito, para mim não pé uma questão de abolir o corpo malhado e sim permitir que as pessoas se sintam bem seguras da maneira que elas são ou querem ser. É poder se expressar da maneira que quiser e sem sofrer julgamentos por isso. Mas acho, sim, um ato revolucionário você colocar a pressão estética de lado e curtir o seu momento, não deixar de viver pensando no que os outros podem achar”.

Cleo finalizou dizendo como lida com situações mais delicadas no carnaval. “Eu lido com isso de uma forma muito direta e objetiva, se me incomodou, eu falo. Se o cara que quer tirar uma foto vem com uma mão mais boba, eu dou o toque. É ao falar que esses comportamentos tóxicos começam a ser expostos e isso pode gerar uma mudança – no melhor dos cenários”, completou ela.

