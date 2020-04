Brasil A operação para trazer máscaras da China vai custar até 100 milhões de reais e 40 voos

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2020

Ao todo, serão necessários 40 voos para trazer os equipamentos da China ao Brasil. (Foto: Reprodução)

A operação para trazer 960 toneladas de máscaras compradas pelo Ministério da Saúde na China vai começar no domingo e vai custar entre R$ 80 milhões e R$ 100 milhões. O anúncio foi feito pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas nesta terça-feira. Ao todo, serão necessários 40 voos para trazer os equipamentos da China ao Brasil. A rota escolhida pelo governo será a que passa pelo Catar, no Oriente Médio.

A definição da rota inicial que seria utilizada pelo Brasil foi feita nos últimos dias após reuniões entre representantes dos ministérios da Saúde, Infraestrutura e Relações Exteriores. Inicialmente, o Brasil avaliava outras duas rotas, uma passando pela Oceania e outra pelo continente africano.

O jornal O Globo apurou, no entanto, que, ao longo dos próximos dias, outras rotas poderão ser utilizadas.

Em entrevista coletiva, Freitas anunciou que o governo fechou uma parceria com as Lojas Americanas. A empresa vai pagar o valor do frete dos dois primeiros voos, que transportarão 533 toneladas de máscaras cirúrgicas.

Os equipamentos virão em dois aviões Boeing 777 da Latam que devem decolar da cidade de Guangzhou (China) no dia 19, farão uma escala em Doha (Catar) e chegarão ao Aeroporto Internacional de Guarulhos no dia 21.

Tarcísio classificou o plano para trazer os equipamentos como uma “operação de guerra”.

A busca por uma rota que não passasse nem pela Europa e nem pelos Estados Unidos era uma preocupação das autoridades brasileiras nas últimas semanas. Os americanos vêm sendo acusados internacionalmente de reter produtos médicos comprados por outros países e já há relatos de que nações da União Europeia estariam confiscando equipamentos que seriam destinados a países do bloco.

Uso

O uso das máscaras diminui a chance de contágio pelo novo coronavírus, reforçaram especialistas no programa “Combate ao Coronavírus”, da TV Globo, desta terça-feira (14). A recomendação já havia sido feita pelo Ministério da Saúde e pela OMS, ainda que com ressalvas.

A recomendação dos especialistas é que todos usem máscaras, mas, se não houver quantidade suficiente para todos, elas devem ser reservadas para os doentes. Eles também ressaltam que devem ser usadas máscaras caseiras, para que não falte aos profissionais de saúde.

Quando as duas pessoas conversam sem máscara, a chance que a pessoa saudável pegue a Covid-19 da pessoa que está doente é muito alta.

Quando a pessoa saudável passa a usar a máscara, a chance de contágio diminui, mas permanece alta.

Já quando a máscara é colocada apenas na pessoa que está doente, a chance de contágio diminui mais, mas ainda é média.

Quando as duas pessoas – tanto a que está doente como a que está saudável – usam a máscara, a chance de contágio pela Covid-19 é baixa.

A chance de contágio vai diminuindo, portanto, se todas as pessoas usarem as máscaras, porque aumentam as barreiras de proteção contra o vírus.

“Eu acho que a máscara, sim, é eficiente. E é muito importante que quem tenha sintomas use a máscara”, ressalta o infectologista Mario Gonzalez, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, ligado à USP.

Segundo a OMS, as pessoas com sintomas de Covid devem usar as máscaras médicas.

