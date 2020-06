A Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo abriu processo administrativo para apurar a conduta do advogado Frederick Wassef

O Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de São Paulo abriu um processo administrativo contra o ex-advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef. O advogado viu sua conduta ser questionada desde que Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), foi preso na última quinta-feira (18), na casa onde estava registrado o seu escritório de advocacia, em Atibaia, no interior de São Paulo.

Após o episódio, parlamentares e até o Ministério Público de Contas, sediado em Brasília, pediram a OAB para apurar o caso por suspeitas de obstrução de justiça, possível infração ética e por supostamente ter ocultado informações sobre o paradeiro de Queiroz.

Em entrevista à GloboNews, Wassef chegou a dizer que desconhecia o paradeiro de Queiroz e que nem sequer o conhecia. Contudo, uma ex-funcionária sua afirmou, em entrevista ao Jornal Nacional, que conviveu com o ex-assessor na casa em Atibaia e que até a mulher de Queiroz, Márcia Oliveira de Aguiar, passava temporadas no local.

Flávio Bolsonaro e seu ex-assessor são investigados sob suspeita de manterem um esquema de rachadinha — prática ilegal de recolhimento e devolução de parte dos salários de funcionários — na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

O presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, Carlos Kaufman, disse que os processos correm sob sigilo no órgão e, por isso, não poderia comentar o caso concreto. Indagado se foi aberto procedimento para apurar a conduta de Wassef, Kaufman deu a seguinte resposta:

“Toda infração ética ou disciplinar que chega ao conhecimento do Tribunal de Ética e Disciplina é apurada”, afirmou.

De acordo com o estatuto da advocacia, em caso de condenação, o advogado pode sofrer advertência, censura, suspensão e exclusão. Os casos de exclusão precisam ser referendados pelo conselho da OAB.

Troca de mensagens de celular que constam na ordem de prisão de Queiroz feita pela Justiça do Rio apontam que, enquanto estava em Atibaia, Queiroz seguia orientações de “anjo”, codinome atribuído a Wassef. O advogado contesta.

Wassef deixou a defesa de Flávio no último domingo (21). Em entrevista ao SBT, ele chegou a alegar questão humanitária para ter abrigado Queiroz em seu imóvel em Atibaia.

Ex-mulher

A 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) absolveu a empresária Maria Cristina Boner – ex-mulher de Frederick Wassef, advogado da família Bolsonaro – da acusação de improbidade administrativa em tratativas para contrato com a Companhia de Planejamento do DF (Codeplan), em 2006.

A empresária é acusada pelo Ministério Público (MPDFT) de favorecimento em negociação de contrato de sua empresa, a B2BR, com a Codeplan, por serviços de informática. O caso ocorreu em 2010, antes da fundação da Globalweb – empresa citada em manifestação do Ministério Público Federal sobre suspeita de favorecimento com o governo do presidente Jair Bolsonaro.