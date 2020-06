Brasil Sara Giromini e outros extremistas só poderão sair de casa para trabalhar

25 de junho de 2020

A prisão de Sara correu no inquérito que apura a organização e a realização de atos antidemocráticos. (Foto: Reprodução/Facebook)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes acolheu pedido da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República (PGR) e determinou a soltura da extremista Sara Giromini e de outros cinco integrantes do movimento 300 Pelo Brasil, mas determinou que eles passem a usar tornozeleira eletrônica.

Moraes determinou ainda que eles mantenham distância de, no mínimo, um quilômetro dos edifícios do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, além de ficarem obrigados a permanecer apenas em suas residências e no local de trabalho, sem circular pelas ruas. Eles também não podem manter contato entre si.

No pedido, a PGR afirmou a Alexandre de Moraes que a prisão preventiva dos acusados era cabível, mas que outras medidas cautelares eram suficientes no momento para reduzir o risco à ordem pública representado pela liberdade do grupo.

A prisão de Sara e dos demais integrantes do grupo extremista ocorreu no inquérito que apura a organização e a realização de atos antidemocráticos, que pedem o fechamento do Congresso e do STF.

Além de Sara, são alvos das medidas cautelares Emerson Rui Barros dos Santos, Érica Vianna de Souza, Renan de Morais Souza, Arthur Castro e Daniel Miguel, todos integrantes do grupo.

Em nota, a defesa de Sara Giromini afirmou que as medidas determinadas são “desproporcionais e desprovidas de razoabilidade” e apontou “grave e inequívoca ofensa ao princípio da presunção de inocência”. “A defesa informa que tomará todas as medidas cabíveis para restaurar os diretos de todos, principalmente, de ir e vir e a liberdade de expressão”, diz a nota.

Vídeo

A bolsonarista Sara Winter, 28 anos, divulgou um vídeo na madrugada desta quinta-feira (25) após deixar a Penitenciária Feminina do Distrito Federal, onde ficou presa por dez dias. Na gravação, a ativista afirma que ainda não sabe o motivo que a levou para cadeia. Afirma que foi “presa política” e que não se arrepende de “lutar pelo Brasil”.

Líder do grupo extremista 300 do Brasil, Sara passou a usar tornozeleira eletrônica para sair da prisão.

“Boa noite, Sara Winter. O que sobrou da Sara e o que está renascendo da Sara. Foram 10 dias baixo uma prisão arbitrária que até agora não sei o motivo. Hoje, uma pessoa, enquanto eu colocava a tornozeleira eletrônica, me perguntou: Sara você se arrepende? Não, eu não me arrependo. Pelo meu país, eu faria o necessário”, disse a jovem aos seguidores no Twitter.

Ela afirma que ainda está abalada, mas “luta por um país justo e soberano”. Sabem citou pelo que teria passado na prisão. “Foram dias muito horríveis. A pior coisa é você ser apoiador do presidente Bolsonaro em um presídio. Você escuta ameaças horríveis contra você e contra seus familiares”, denunciou.

