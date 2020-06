A Azul acertou acordo com sindicatos de pilotos e comissários que aprovaram em assembleias redução de jornada de trabalho e salários em meio à crise causada pela pandemia de Covid-19.

“O acordo tem duração de 18 meses, e permite à companhia ter total flexibilidade em termos de custos de pessoal à medida em que retoma sua malha de acordo com a recuperação da demanda”, afirmou a companhia aérea.

“Esse contrato nos permite manter empregos e, ao mesmo tempo, reduzir custos e preservar caixa”, afirmou John Rodgerson, presidente-executivo da Azul, em comunicado.

O Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) afirmou que os tripulantes associados da Azul aprovaram em assembleias em 23 e 24 de junho as três propostas de acordo apresentadas pela companhia, com início em 1º de julho.

“Ressaltamos que a contrapartida dos acordos é a garantia de emprego, ficando vedada qualquer demissão sem justa causa durante o período de vigência” dos acordos, afirmou o SNA.

A Gol também fechou no começo do mês acordo com pilotos e comissários para flexibilizar jornada e salários até 2021.

Fusões

O presidente da Gol Linhas Aéreas, Paulo Kakinoff, aposta em uma reconfiguração do setor aéreo após a pandemia, com fusões entre companhias. A afirmação foi feita ao responder sobre como avalia o acordo feito entre as concorrentes Azul e Latam, durante live do bloco O futuro do transporte aéreo no Brasil, realizada, pela Airport Infra Expo, como parte da série on-line “AirCovid”.

Segundo o executivo, a Gol se posiciona de forma positiva ao codeshare (acordo no qual duas ou mais companhias aéreas compartilham o mesmo voo) da Azul e Latam. “Isso pode endereçar o desequilíbrio entre oferta e demanda, que é o que mais impacta nas operações em crises agudas como essa, por acelerar o processo de racionalização da sua oferta”, disse. Para Kakinoff, na esteira pós-covid, no mundo todo, haverá uma reconfiguração no número de players. “Os ajustes passarão por algumas empresas se inviabilizando, ao não encontrarem alternativas, decretando insolvência. Outras, reduzirão seu tamanho. E haverá uma quantidade significativa de fusões”, estimou.

As fusões serão alternativas às aquisições, de acordo com Kakinoff, porque as empresas estarão com liquidez muito baixa. “A fusão pode ocorrer em estágios menos elaborados e menos complexos, na forma de parcerias e codeshares, como a gente vê entre aqui (entre Latam e Azul). Todos esses movimentos têm tendência de catalisar oferta. A gente vê esses níveis de cooperação de maneira positiva e benigna para a velocidade de aceleração na retomada”, destacou.

No entanto, Kakinoff assegurou que não faz sentido na agenda da Gol, que tem feito sua adaptação ao cenário “de forma independente”. “Temos conseguido ampliar nossa própria capilaridade com parceria com a Voepass, que nos ajuda a endereçar o mercado regional. A Gol tem 40% de participação de mercado, sem a necessidade de acordo, mas o movimento é benigno”, reiterou.

Com relação às dívidas da Gol, Kakinoff disse que a companhia teve uma evolução importante na gestão de todos os compromissos financeiros. “A Gol firmou, com os colaboradores, um acordo inédito no mundo todo, que deverá servir de modelo a ser replicado pela indústria, garantindo estabilidade em troca de redução da remuneração do grupo, até o fim de 2021”, pontuou. Com os fornecedores, proprietários dos aviões operados pela empresa, o CEO disse estar em um estágio avançado de renegociação.