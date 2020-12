Rio Grande do Sul A pandemia de coronavírus já custou 8.159 vidas no Rio Grande do Sul. Testes positivos são quase 410 mil desde março

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2020

Estado tem atualmente 19.428 infectados. (Foto: EBC)

O balanço epidemiológico divulgado nesta segunda-feira pela Secretaria Estadual da Saúde elevou para 409.794 o número de testes positivos de coronavírus no Rio Grande do Sul desde março, com 8.159 desfechos fatais. A estatística foi engrossada por 2.110 novos casos de contágio e mais 73 óbitos por Covid, em uma pandemia que atinge todos os 497 municípios gaúchos.

Descontando-se os mortos e os já mais de 382 mil recuperados, atualmente o Estado tem no momento atual 19.428 indivíduos infectados, com ou sem a apresentação de sintomas e sob quarentena domiciliar ou internação hospitalar.

As perdas humanas mais recentes para a Covid no Rio Grande do Sul abrangem vítimas com idades entre 35 e 92 anos. Mas a predominância de idosos entre os falecimentos continua. Basta observar, a seguir, a lista com os perfis resumidos de cada uma delas: dos 73 mortos informados nesta segunda-feira, 61 (83,5%) se enquadram neste segmento populacional.

Óbitos mais recentes

– Água Santa (homem, 81 anos);

– Alecrim (homem, 64 anos);

– Bento Gonçalves (homem, 77 anos);

– Bento Gonçalves (homem, 73 anos);

– Bento Gonçalves (homem, 61 anos);

– Bom Retiro do Sul (homem, 43 anos);

– Cachoeirinha (mulher, 80 anos);

– Campo Bom (mulher, 88 anos);

– Canoas (mulher, 56 anos);

– Canoas (homem, 73 anos);

– Canoas (homem, 62 anos);

– Caxias do Sul (homem, 80 anos);

– Caxias do Sul (homem, 87 anos);

– Caxias do Sul (homem, 59 anos);

– Caxias do Sul (homem, 84 anos);

– Caxias do Sul (homem, 55 anos);

– Chiapetta (homem, 69 anos);

– Coronel Pilar (mulher, 63 anos);

– Cruz Alta (homem, 89 anos);

– Cruz Alta (homem, 66 anos);

– Erechim (mulher, 63 anos);

– Erechim (homem, 81 anos);

– Esteio (mulher, 69 anos);

– Esteio (mulher, 38 anos);

– Flores da Cunha (homem, 49 anos);

– Guaíba (homem, 60 anos);

– Guaporé (mulher, 81 anos);

– Guaporé (homem, 92 anos);

– Ijuí (mulher, 61 anos);

– Ijuí (mulher, 76 anos);

– Jacutinga (homem, 66 anos);

– Liberato Salzano (homem, 73 anos);

– Mariano Moro (homem, 61 anos);

– Miraguaí (mulher, 78 anos);

– Montenegro (homem, 78 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 82 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 42 anos);

– Osório (homem, 75 anos);

– Palmeira das Missões (homem, 37 anos);

– Passo Fundo (homem, 85 anos);

– Pelotas (mulher, 79 anos);

– Porto Alegre (mulher, 88 anos);

– Porto Alegre (homem, 67 anos);

– Porto Alegre (mulher, 70 anos);

– Porto Alegre (homem, 76 anos);

– Porto Alegre (homem, 48 anos);

– Porto Alegre (homem, 72 anos);

– Porto Alegre (homem, 83 anos);

– Porto Alegre (homem, 85 anos);

– Porto Alegre (mulher, 74 anos);

– Porto Alegre (homem, 83 anos);

– Porto Alegre (homem, 87 anos);

– Porto Alegre (mulher, 84 anos);

– Porto Alegre (mulher, 82 anos);

– Porto Alegre (mulher, 87 anos);

– Porto Alegre (homem, 68 anos);

– Porto Alegre (homem, 70 anos);

– Porto Alegre (mulher, 76 anos);

– Rio Grande (mulher, 89 anos);

– Ronda Alta (homem, 83 anos);

– Santa Maria (mulher, 45 anos);

– Santa Maria (homem, 88 anos);

– Santa Rosa (homem, 83 anos);

– Santo Ângelo (mulher, 79 anos);

– Santo Antônio das Missões (homem, 80 anos);

– São Borja (homem, 72 anos);

– São Borja (homem, 53 anos);

– São Gabriel (mulher, 88 anos);

– Sarandi (mulher, 85 anos);

– Soledade (mulher, 86 anos);

– Taquari (homem, 82 anos);

– Tenente Portela (homem, 80 anos);

– Três de Maio (mulher, 35 anos).

(Marcello Campos)

