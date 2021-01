Mundo A pandemia deve estragar novamente o ano-novo lunar para os chineses; Pelo menos 300 milhões costumam viajar no feriado nacional mais movimento do ano

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2021

Ano Novo chinês atrai milhares de pessoas todos os anos. (Foto: Reprodução)

A pandemia deve estragar novamente o ano-novo lunar para milhões de chineses em meio ao ressurgimento do vírus na China, com as autoridades anunciando quarentenas e duras regras para dissuadir cerca de 300 milhões de trabalhadores migrantes de viajar no feriado, que este ano começa no dia 12. O governo tenta evitar um aumento no número de casos durante o que é tipicamente a temporada de viagens mais movimentada do ano.

Em um ano normal, centenas de milhões de pessoas viajam de avião, trem e carro para estar com suas famílias no ano-novo lunar. O feriado, que normalmente inclui grandes banquetes festivos e fogos de artifício, é normalmente a única ocasião em que muitos trabalhadores podem retornar às suas cidades natais para ver seus entes queridos. Este ano, muitos estão planejando passar o feriado sozinhos.

Para muitas famílias chinesas, o feriado representará o segundo ano em que a pandemia os separou. Poucas horas antes do início do ano-novo lunar no ano passado, as autoridades impuseram bloqueios radicais e suspenderam trens e aviões em todo o país. Em questão de horas, mais de 35 milhões de pessoas na cidade de Wuhan e arredores foram obrigadas a ficar em casa.

As autoridades chinesas estão preocupadas que as viagens generalizadas possam causar novos surtos, especialmente em áreas rurais, onde os testes são menos comuns e tem havido alguma resistência a quarentenas e outras medidas de saúde pública. Embora o surto na China esteja relativamente sob controle em comparação com outros países e a vida seja amplamente normal em muitas cidades, grupos de novos casos surgiram nas últimas semanas, levando a bloqueios esporádicos e esforços de teste em massa.

A China relatou 54 novos casos na quarta-feira, em comparação com mais de 155 mil novos casos nos Estados Unidos no mesmo dia. As autoridades chinesas prometeram vacinar 50 milhões de pessoas antes do ano-novo lunar, mas ainda restam dúvidas sobre a eficácia de algumas vacinas feitas na China.

As autoridades exigiram que as pessoas que visitam áreas rurais durante o feriado passem duas semanas em quarentena e paguem por seus próprios testes de coronavírus. Muitos migrantes, que suportam empregos árduos por baixos salários nas grandes cidades, dizem que essas restrições tornam impossível viajar.

A implementação das regras atraiu críticas generalizadas na China, com muitas pessoas chamando a abordagem injusta para os trabalhadores migrantes, que há muito são tratados como cidadãos de segunda classe sob o rígido sistema de registro doméstico da China. Sem esse registro, os trabalhadores migrantes não podem acessar serviços sociais ou médicos nas cidades onde trabalham. Os trabalhadores estão entre os mais atingidos na China pela pandemia, já que as autoridades realizaram bloqueios esparsos para combater o vírus e os empregadores reduziram as horas de trabalho e os salários.

Muitos dos trabalhadores migrantes estão indo para grandes cidades, não apenas para áreas rurais. Várias cidades importantes nos últimos dias aumentaram as restrições às viagens. Pequim exige que os visitantes façam um teste negativo para o vírus antes de serem autorizados a entrar.

O governo chinês, em resposta à indignação dos migrantes com as novas restrições, tentou oferecer incentivos, incluindo cestas de presentes, atividades e descontos em compras, para qe não viajem. Em Pequim, as autoridades incentivaram as empresas a pagar horas extras aos funcionários, enquanto as empregadas domésticas foram informadas que receberão cerca de US$ 60 (aproximadamente R$ 324) se trabalharem durante o feriado. Em Tianjin, uma cidade ao norte, o governo prometeu subsídios às empresas para cada trabalhador que ficar durante o feriado.

Algumas cidades e condados foram mais longe, prometendo uma chance melhor de acessar benefícios sociais como escolaridade e saúde. Algumas autoridades estão oferecendo aos migrantes rurais que renunciam às viagens de férias um tratamento favorável em pedidos de residência nas cidades.

O governo também criou uma campanha de propaganda com o objetivo de persuadir os trabalhadores migrantes a evitar viajar para casa. Grandes faixas vermelhas invocando a piedade filial e o comportamento exemplar do cidadão começaram a aparecer nas ruas das principais cidades.

“Máscara ou ventilador? Você escolhe um dos dois ”, diz um banner. “Se você chega em casa com a doença, você não é um bom filho”, exclama outro.“Se você espalhar a doença para sua mãe e seu pai, então você estará totalmente desprovido de consciência”, diz uma terceira faixa.

O governo chinês está tentando evitar um grande surto que pode prejudicar a recuperação econômica do país. Os bloqueios do ano passado levaram a economia da China a sua primeira contração em quase meio século, mas depois ela se recuperou quando as autoridades ordenaram que seus bancos estatais fizessem empréstimos e as fábricas abrissem. No início deste mês, a China informou que sua economia cresceu 2,3% em 2020, provavelmente ultrapassando outros grandes países, incluindo os Estados Unidos.

