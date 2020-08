Saúde A pandemia já tirou a vida de 21 padres no Brasil

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2020

No Rio Grande do Sul, o total de casos confirmados de Covid-19 foi de 12, com uma morte.

Um boletim divulgado pela CNP (Comissão Nacional de Presbíteros), vinculada à CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), registra 368 padres diocesanos contaminados com o novo coronavírus, sendo que 21 mortes foram provocadas por complicações da Covid-19. Os dados foram consolidados com base em consulta aos 18 regionais da CNBB e divulgados no último dia 28.

O setor regional Norte 2 da CNBB, que abrange os Estados do Pará e Amapá, é o que mais contabiliza infecções de padres por coronavírus (58) e mortes (06). Em segundo lugar, por número de infectados, está o regional Nordeste 2, que abrange os Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Foram contabilizados (57) infectados e (03) mortes.

O regional Sul 1, que abrange o Estado de São Paulo, ocupa o terceiro lugar em número de infectados (38); já o número de mortes corresponde a (01) caso.

Já o Estado do Ceará, correspondente ao regional Nordeste 1, está no quarto lugar da lista com relação ao número de infectados (37); já o número de mortes corresponde a (04) casos. Ocupando o quinto lugar estão os Estados da Bahia e Sergipe, correspondentes ao regional Nordeste 3. São (20) padres infectados, e nenhuma morte registrada.

Dos 18 regionais da Conferência, apenas no setor regional Oeste 1, Mato Grosso do Sul, não havia registro de algum padre infectado por Covid-19.

No Rio Grande do Sul, que está situado no regional Sul 3, o total de casos confirmados de Covid-19 foi de 12, com uma morte. O óbito foi registrado em Bagé, onde também havia um caso confirmado da doença. Também havia registro de infectados nas cidades de Erechim (3), Novo Hamburgo (2), Osório (2), Santa Maria (2), Caxias do Sul (1) e Passo Fundo (1).

A Comissão Nacional de Presbíteros também incluiu em seu relatório o recente número de bispos que testaram positivo para a Covid-19. Os dados já haviam sido confirmados pela CNBB, no dia 20 de julho. Nove bispos testaram positivo para a Covid-19 e dois óbitos foram registrados.

Casos em geral no País

Já em relação à totalidade da população brasileira, mais 541 pessoas morreram por causa da Covid-19 no Brasil, conforme registros oficiais deste domingo (2). Com isso, o total de mortos chega a 94.104 desde março – 45 casos a cada 100 mil habitantes. As informações são do Ministério da Saúde.

De acordo com a atualização dos dados deste domingo (2), 25,8 mil pessoas foram infectadas pelo vírus desde sábado. O balanço totaliza 2,733 milhões de casos de contaminação pelo novo coronavírus – 1.301 casos a cada grupo de 100 mil habitantes. Segundo o ministério, 1,883 milhão de pessoas recuperaram a saúde depois da infecção.

A Região Sudeste registra um total de 942.948 casos de infecção por Covid-19, seguida pela Região Nordeste com 878,1 mil casos. No Norte do país, somam 414.492 casos. No Centro-Oeste, 259.509 casos. E no Sul, 238.627 infectados. As informações são da CNP e da Agência Brasil.

