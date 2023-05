Tecnologia O WhatsApp deixará de funcionar em alguns celulares a partir desta quarta

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











"Para acompanhar os mais recentes avanços tecnológicos, paramos de oferecer suporte a sistemas desatualizados", informou a empresa. Foto: Pixabay "Para acompanhar os mais recentes avanços tecnológicos, paramos de oferecer suporte a sistemas desatualizados", informou a empresa. (Foto: Pixabay) Foto: Pixabay

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Meta, dona do Facebook, WhatsApp e Instagram, anunciou que a partir desta quarta-feira (31), o aplicativo de mensagens deixará de funcionar em vários celulares que não atendem aos requisitos mínimos de compatibilidade. A empresa realiza essa “limpeza” periodicamente.

Dependendo da plataforma, os dispositivos e o software mudam com frequência, portanto, eles revisam regularmente os sistemas operacionais aos quais oferecem suporte e fazem atualizações de acordo.

Como outras empresas de tecnologia, a cada ano eles identificam os dispositivos e softwares mais desatualizados e aqueles com menos usuários parados. Esses dispositivos também podem não ter as atualizações de segurança mais recentes ou a funcionalidade necessária para executar o WhatsApp.

“Para acompanhar os mais recentes avanços tecnológicos, paramos regularmente de oferecer suporte a sistemas operacionais desatualizados para dedicar nossos recursos ao suporte aos mais recentes”, portanto, “atualizaremos esta página regularmente para garantir que os sistemas operacionais mais recentes que suportamos aparecer aqui”, diz o WhatsApp.

Celulares

Núcleo da Galaxy samsung; Samsung Galaxy Trend Lite; SamsungGalaxy Ace 2; Mini Samsung Galaxy S3; Samsung Galaxy Trend II; e Samsung Galaxy X.

LG Optimus L3 II Dual; LG Optimus L5II; LG Optimus F5; LG Optimus L3II; LG Optimus L7II;

LG Optimus L5 duplo; LG Optimus L7 duplo; LG Optimus F3; LG Optimus F3Q; LG Optimus L2II; LG Optimus L4II; LG Optimus F6; LG Aprovar; LG Lucid 2; e LG Optimus F7.

Companheiro Huawei Ascend; Huawei Ascend G740; e Huawei Ascend D2.

ZTE V956 – UMI X2; ZTE Grand S Flex; e ZTE GrandMemo.

Wiko Cink Five; Winko Darknight; e Archos 53 platina.

iPhone 6S; iPhone SE; e iPhone 6S Plus. Além do Sony Xperia M e Lenovo A820.

Melhorias

Que o WhatsApp faz parte do dia a dia da maioria das pessoas do planeta não é segredo, mas o aplicativo tem algumas ferramentas escondidas que podem otimizar a vida de muitos usuários. Entre esses recursos estão melhorar a qualidade das imagens e aumentar a privacidade das conversas com uso da biometria.

É comum que imagens enviadas pelo WhatsApp tenham a qualidade prejudicada. O que muitos usuários não sabem é que isso acontece por conta da configuração padrão do aplicativo. Ela reduz o tamanho das imagens para economizar espaço no aparelho. Entretanto é possível modificar as condições para ter uma resolução maior. – Vá em configurações;– em seguida, acesse armazenamento; – entre em qualidade das fotos; – selecione como quer definir a resolução da imagem.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/a-partir-desta-quarta-feira-o-whatsapp-deixara-de-funcionar-nestes-celulares/

O WhatsApp deixará de funcionar em alguns celulares a partir desta quarta

2023-05-30