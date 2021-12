Porto Alegre A partir desta segunda, será ampliada ainda mais a oferta de transporte coletivo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











As ampliações são anunciadas praticamente todas as semanas para qualificar o atendimento à população. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a confirmação da tendência de aumento do número de passageiros transportados, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) realiza, a partir desta segunda-feira (6), mais uma ampliação de oferta no transporte coletivo de Porto Alegre.

As ampliações são anunciadas praticamente todas as semanas para qualificar o atendimento à população. Para definir quais as linhas que têm alterações da tabela horária, o carregamento é analisado diariamente.

Alterações

— Linhas 398 Pinheiro, 3982 Pinheiro até Terminal Azenha, 3983 Pinheiro Via Ipiranga, 3984 Pinheiro Via Viçosa, 3986 Viçosa (Pinheiro), R31 Rápida Bento – Oferta de 179 viagens por dia no conjunto de linhas, sendo 93 bairro ao Centro e 86 Centro ao bairro. Aumento de viagens no pico da manhã e pico da tarde. Reativação das linhas 398.2 Pinheiro Azenha e 398.3 Pinheiro Ipiranga.

Os clientes da linha Pinheiro passam a dispor de atendimento até o Centro de Porto Alegre pelo eixo da av. Ipiranga nos horários de pico da manhã e tarde. Ampliação de cinco viagens na linha 398 Pinheiro Viçosa.

Nos horários de pico da manhã serão seis viagens partindo do terminal localizado na R. Guaíba. Os horários são: 5h55/6h25/6h55/7h25/7h57/8h30. Primeiro horário saindo do bairro às 4h40 e último horário saindo do bairro às 23h20.

Primeiro horário saindo do Centro às 5h25 e último horário saindo do bairro às 0h10. Entre a 0h10 e 4h40 da manhã o atendimento a Lomba do Pinheiro é realizado pela linha C398 Corujão Pinheiro. Intervalo médio entre as viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 5 minutos. Intervalo médio entre as viagens no entrepico (das 9h às 16h) de 10 minutos. Intervalo médio entre as viagens no pico da tarde (das 16h às 19h) de 6 minutos.

— Linhas 491 Jardim Protásio Alves/Passo Dorneles e 4961 Jardim Protásio Alves – Ampliação de 8 viagens por dia, passando de 91 para 99 viagens, sendo 52 bairro ao Centro e 47 Centro ao bairro. Aumento de viagens no pico da manhã e pico da tarde. Primeiro horário saindo do bairro às 5h e último horário saindo do bairro às 23h20.

Primeiro horário saindo do Centro às 5h45 e último horário saindo do Centro às 0h05. Intervalo médio entre as viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 13 minutos. Intervalo médio entre as viagens no entrepico (das 9h às 16h) de 21 minutos. Intervalo médio entre as viagens no pico da tarde (das 16h às 19h) de 20 minutos.

— Linhas 496 Jardim Protásio Alves/Passo Dorneles e 4961 Jardim Protásio Alves – Ampliação de 2 viagens por dia, passando de 38 para 40 viagens no conjunto de linhas, sendo 21 bairro ao Centro e 19 Centro ao bairro. Aumento de viagens no pico da tarde.

Primeiro horário saindo do bairro às 6h e último horário saindo do bairro às 19h50. Primeiro horário saindo do centro às 6h40 e último horário saindo do Centro às 21h05. Intervalo médio entre as viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 26 minutos. Intervalo médio entre as viagens no entrepico (das 9h às 16h) de 45 minutos. Intervalo médio entre as viagens no pico da tarde (das 16h às 19h) de 43 minutos.

— Linhas 346 São José e 3462 São José/Santa Catarina – Ampliação de 9 viagens por dia, passando de 112 para 121 viagens no conjunto de linhas, sendo 63 bairro ao Centro e 58 Centro ao bairro. Após às 19h30 o atendimento ocorre pela linha 346.2 São José Santa Catarina com característica circular tendo seu terminal de início e fim na R. Dona Firmina.

Aumento de viagens no pico da manhã e da tarde. Primeiro horário saindo do bairro às 5h10 e último horário saindo do bairro às 22h10. Primeiro horário saindo do Centro às 5h43 e último horário saindo do Centro às 22h45.

Intervalo médio entre as viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 12 minutos. Intervalo médio entre as viagens no entrepico (das 9h às 16h) de 15 minutos. Intervalo médio entre as viagens no pico da tarde (das 16h às 19h) de 14 minutos.

— Linha 4952 Manoel Elias / Protásio Via Teresilda Steffen – Reativação da linha 495.2 com oferta de 4 viagens por dia, sendo duas por sentido. Horários bairro ao Centro: 6h23 e 7h25. Horários Centro ao bairro: 17h55 e 18h55.

Os clientes da linha 495 nesses horários serão atendidos pela 495.2. O atendimento a Manoel Elias nas demais faixas horárias é realizado pelas linhas 495 e 495.1 com oferta de 118 viagens por dia, sendo o primeiro horário saindo do bairro às 5h53 e último horário saindo do Centro às 22h30.

— Linha T5 – Ampliação de uma viagem por dia, passando de 111 para 112 viagens, sendo 56 norte/sul e 56 sul/norte. Ampliação de uma viagem no pico da manhã, no sentido norte/sul, entre 07h26/08h22. Intervalo médio no pico manhã passa de 16 para 15 minutos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre