Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Colunistas A paz, a ordem e o progresso

Por Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves | 11 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

O Brasil de hoje necessita que todos os órgãos e autoridades cumpram exemplarmente seus deveres. (Foto: Reprodução)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

É difícil saber se o povo pode (ou deve) pedir ou torcer pela paz, se possível, no mundo. É altamente preocupante o momento que atravessamos. Os políticos em regime de guerra onde não se contentam apenas com o fazer de oposição, mas procuram, também, destruir o adversário. As normas e regulamentos são desrespeitados e os poderes institucionais são acusados de invadir seara alheia, gerando protestos e queixas. O desejável é que cada um permaneça em sua área de atribuição e desempenhe suas tarefas com dedicação e zelo. Que o poder seja empregado para o bem-estar coletivo e jamais para tentar subjugar os que pensam diferente.

Nós, os brasileiros, somos hoje obrigados a nos preocupar com a possibilidade de guerra entre os Estados Unidos (nosso parceiro comercial e estratégico de dois séculos) e a Venezuela, nossa vizinha governada pelo chavismo de Nicolás Maduro, hoje pressionado a deixar o poder e cercado por navios, aviões de guerra e tropas norte-americanas. Caso entrem em conflito aberto, os reflexos certamente virão ao território brasileiro. E ainda mais: no proselitismo internacional fala-se que os Estados Unidos, sob o pretexto de combater o crime organizado e o narcotráfico (que comercializa suas drogas nos EUA) poderão derrubar os governos da Venezuela, Colômbia, Nicarágua e dos demais países da América Latina (até do Brasil) cujos governantes são simpáticos ou vinculados às esquerdas. Se ocorrer, o povo sofrerá.

Esperamos que – apesar das divergências – os governos dos presidentes Lula (Brasil) e Donald Trump (EUA) se esforcem para encontrar o ponto de equilíbrio e respeito mútuo. Que questões menores não tenham o condão de azedar as relações.

Os últimos acontecimentos policiais brasileiros revelam a preocupante situação do crime organizado operando dentro da estrutura econômica oficial do País em diferentes frentes. As primeiras providências para resolver a questão já se encontram em andamento. Mas é preciso a ação efetiva para evitar que os escaninhos oficiais continuem sendo utilizados para o crime e – se possível – que nosso País não seja submetido à ação anticartel criminoso que os EUA vem anunciando nos últimos tempos. Se tivermos de receber os esquadrões antidrogas internacionais, que seja mediante acordo de cooperação; jamais pela unilateral invasão da potência patrocinadora. Não podemos abrir mão da soberania territorial.

Ainda dentro do quadro de preocupações relativas às desavenças de grupos políticos e ideológicos e seus adversários. Por mais opiniões e interesses divergentes que os cercam, devem eles tentar toda negociação para não tirar o País e as instituições dos trilhos porque, se acontecer, será pior para todos. Durante décadas vivemos a falta de compromisso de grupos com os interesses nacionais e isso nos levou à bestialidade da polarização. É melhor cada um cuidar seriamente de suas obrigações, cumpri-las à risca e evitar o terreno da retaliação.

O Brasil de hoje necessita que todos os órgãos e autoridades cumpram exemplarmente seus deveres. Se assim tivesse ocorrido nas últimas quatro décadas, não haveria hoje a permanente queixa de que a Constituição não é cumprida, as pessoas e instituições não negligenciariam seus deveres, o crime organizado não estaria envolvido na economia oficial e nem em outros setores de prestação de serviços à comunidade. Senhores governantes, parlamentares e detentores de diferentes formas de poder emanado da Constituição, cuidem o mais rápido possível de colocar em dia seus compromissos e deveres para evitar que a sociedade padeça pela falta de providências.

Aguarda-se que nos próximos dias o Parlamento discuta e vote o fim do foro privilegiado, a PEC da Segurança Pública, a Anistia aos envolvidos nos episódios de 8 de janeiro de 2023 e uma série de pendências. E que o legalismo volte a imperar nos corredores do poder sem nunca permitir que interpretações viciadas ou maliciosas acabem por ensejar que o pretendido pelo legislador – tanto da Constituição quanto do ordenamento jurídico dela decorrente – seja esbulhado ou jogado na lata do lixo.

O Brasil e todos nós, brasileiros, necessitamos desse cuidado e consideração vindos daqueles que elegemos ou que, pela legislação, foram nomeados para gerir a Nação…

* Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves – dirigente da ASPOMIL (Associação de Assist. Social dos Policiais Militares de São Paulo)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.
O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Colunistas

Prevenção ao suicídio
Voto do ministro Luiz Fux reforça o projeto de anistia, ao apontar “incompetência absoluta” e “cerceamento da defesa” pelo STF
https://www.osul.com.br/a-paz-a-ordem-e-o-progresso/ A paz, a ordem e o progresso 2025-09-11
Deixe seu comentário

Últimas

Últimas Ministro Fux vota em sessão de mais de 13 horas: Bolsonaro e seis aliados são absolvidos, apenas Mauro Cid e Braga Netto são condenados
Política Voto do ministro Fux ganha destaque na mídia internacional: “Rompendo com os pares”
Política Ministro Fux vota para absolver o general Paulo Sérgio Nogueira por todos os crimes
Política Fux vota para condenar Braga Netto por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito
Porto Alegre Produtos coloniais do Pavilhão da Agricultura Familiar cativam o público no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre
Política Zanin pergunta quando termina voto de Fux; “Fico até hora que for preciso”, responde ministro
Economia Dólar fecha em baixa e Bolsa brasileira sobe, com dados da inflação nos Estados Unidos e julgamento de Bolsonaro
Política Indicado por Dilma, ministro Fux vota por absolver Bolsonaro de crimes golpistas
Política Alexandre de Moraes nega acesso contínuo da cúpula do PL a Bolsonaro em prisão domiciliar
Política Fux compara o 8 de Janeiro com outras depredações e relembra morte de fotógrafo durante manifestações no governo Dilma
Pode te interessar

Colunistas O Estado Cordial

Bruno Laux Brasília reforça segurança na Praça dos Três Poderes para reta final do julgamento de Bolsonaro

Colunistas Voto do ministro Luiz Fux reforça o projeto de anistia, ao apontar “incompetência absoluta” e “cerceamento da defesa” pelo STF

Cláudio Humberto Voto arrasador de Fux dá força a projeto de anistia