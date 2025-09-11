Colunistas Prevenção ao suicídio

Por Leandro Mazzini | 11 de setembro de 2025

(Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Centro de Valorização da Vida, que presta serviço gratuito de apoio emocional e prevenção ao suicídio, atendeu mais de 940 mil ligações no 1º semestre de 2025, segundo relatório da Organização. Foram quase 200 mil somente no último mês de junho, com um tempo médio de ligação de oito minutos. Entre os Estados que mais registraram ligações neste período estão: São Paulo (54.553), Minas Gerais (26.088) e Rio de Janeiro (16.515). O Acre teve o menor número, com apenas 92 chamadas. Informações da Organização Mundial da Saúde (dados de 2021) apontam que o suicídio é a 3ª principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo. Durante o período, cerca de 73% dos casos ocorreram em países de baixa e média renda.

Mancha

Militares do Exército, Marinha e Aeronáutica falaram no Senado nesta semana sobre a importância de destinar 2% do PIB para investimentos em Defesa. As Forças Armadas têm sofrido com baixas no orçamento a cada ano. A audiência também deixou em evidência que a participação de generais e coronéis na trama golpista manchou a imagem dos militares.

Cartão corporativo

O Senado aprovou a criação de uma lei que define critérios mais rígidos para o uso de cartões corporativos pelo Governo. A proposta exige maior transparência nos gastos, que deverão ser detalhados nos portais públicos. Relatado pelo senador Sergio Moro (União-PR), o texto só permite sigilo em casos de segurança nacional. A matéria segue para análise na Câmara.

Mulher & Clima

A organização “Quero Você Eleita” realizará em outubro, no Estádio Nacional de Brasília, o “Festival de Inovação Política: Bancada Feminina na COP30”. O evento visa destacar a importância da presença das mulheres nas decisões políticas e climáticas. Para a cofundadora da organização, Gabriela Rollemberg, as mulheres são as principais afetadas pelas questões climáticas, mas não fazem parte das decisões da área.

Setor de franquias

O mercado de franquias no Brasil cresceu 14,2% no 2º trimestre e faturou o valor de R$ 69,9 bilhões. Entre os segmentos com maior destaque estão Alimentação – Comercialização e Distribuição (+44,0%), Entretenimento e Lazer (+15,7%) e Limpeza e Conservação (+15,4%). O setor de franchising foi responsável por 1,7 milhão de empregos diretos no período. Dados da Associação Brasileira de Franchising.

Aposentadoria incerta

Sindicatos que compõem o Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE) encaminharam ofício à Eletrobras cobrando transparência no processo de Previdência Complementar na companhia. Para o CNE, o Comitê Estratégico criado não representa os interesses dos funcionários.

* Leandro Mazzini (Instagram: @colunaesplanada)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

