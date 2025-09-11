Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Colunistas Prevenção ao suicídio

Por Leandro Mazzini | 11 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

(Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O Centro de Valorização da Vida, que presta serviço gratuito de apoio emocional e prevenção ao suicídio, atendeu mais de 940 mil ligações no 1º semestre de 2025, segundo relatório da Organização. Foram quase 200 mil somente no último mês de junho, com um tempo médio de ligação de oito minutos. Entre os Estados que mais registraram ligações neste período estão: São Paulo (54.553), Minas Gerais (26.088) e Rio de Janeiro (16.515). O Acre teve o menor número, com apenas 92 chamadas. Informações da Organização Mundial da Saúde (dados de 2021) apontam que o suicídio é a 3ª principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo. Durante o período, cerca de 73% dos casos ocorreram em países de baixa e média renda.

Mancha

Militares do Exército, Marinha e Aeronáutica falaram no Senado nesta semana sobre a importância de destinar 2% do PIB para investimentos em Defesa. As Forças Armadas têm sofrido com baixas no orçamento a cada ano. A audiência também deixou em evidência que a participação de generais e coronéis na trama golpista manchou a imagem dos militares.

Cartão corporativo

O Senado aprovou a criação de uma lei que define critérios mais rígidos para o uso de cartões corporativos pelo Governo. A proposta exige maior transparência nos gastos, que deverão ser detalhados nos portais públicos. Relatado pelo senador Sergio Moro (União-PR), o texto só permite sigilo em casos de segurança nacional. A matéria segue para análise na Câmara.

Mulher & Clima

A organização “Quero Você Eleita” realizará em outubro, no Estádio Nacional de Brasília, o “Festival de Inovação Política: Bancada Feminina na COP30”. O evento visa destacar a importância da presença das mulheres nas decisões políticas e climáticas. Para a cofundadora da organização, Gabriela Rollemberg, as mulheres são as principais afetadas pelas questões climáticas, mas não fazem parte das decisões da área.

Setor de franquias

O mercado de franquias no Brasil cresceu 14,2% no 2º trimestre e faturou o valor de R$ 69,9 bilhões. Entre os segmentos com maior destaque estão Alimentação – Comercialização e Distribuição (+44,0%), Entretenimento e Lazer (+15,7%) e Limpeza e Conservação (+15,4%). O setor de franchising foi responsável por 1,7 milhão de empregos diretos no período. Dados da Associação Brasileira de Franchising.

Aposentadoria incerta

Sindicatos que compõem o Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE) encaminharam ofício à Eletrobras cobrando transparência no processo de Previdência Complementar na companhia. Para o CNE, o Comitê Estratégico criado não representa os interesses dos funcionários.

* Leandro Mazzini (Instagram: @colunaesplanada)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.
O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Colunistas

Deputado lança proposta para impulsionar setor leiteiro gaúcho com recursos estaduais
Voto arrasador de Fux dá força a projeto de anistia
https://www.osul.com.br/prevencao-ao-suicidio/ Prevenção ao suicídio 2025-09-11
Deixe seu comentário

Últimas

Últimas Ministro Fux vota em sessão de mais de 13 horas: Bolsonaro e seis aliados são absolvidos, apenas Mauro Cid e Braga Netto são condenados
Política Voto do ministro Fux ganha destaque na mídia internacional: “Rompendo com os pares”
Política Ministro Fux vota para absolver o general Paulo Sérgio Nogueira por todos os crimes
Política Fux vota para condenar Braga Netto por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito
Porto Alegre Produtos coloniais do Pavilhão da Agricultura Familiar cativam o público no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre
Política Zanin pergunta quando termina voto de Fux; “Fico até hora que for preciso”, responde ministro
Economia Dólar fecha em baixa e Bolsa brasileira sobe, com dados da inflação nos Estados Unidos e julgamento de Bolsonaro
Política Indicado por Dilma, ministro Fux vota por absolver Bolsonaro de crimes golpistas
Política Alexandre de Moraes nega acesso contínuo da cúpula do PL a Bolsonaro em prisão domiciliar
Política Fux compara o 8 de Janeiro com outras depredações e relembra morte de fotógrafo durante manifestações no governo Dilma
Pode te interessar

Colunistas O Estado Cordial

Bruno Laux Brasília reforça segurança na Praça dos Três Poderes para reta final do julgamento de Bolsonaro

Colunistas Voto do ministro Luiz Fux reforça o projeto de anistia, ao apontar “incompetência absoluta” e “cerceamento da defesa” pelo STF

Cláudio Humberto Voto arrasador de Fux dá força a projeto de anistia