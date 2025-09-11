Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

Bruno Laux Deputado lança proposta para impulsionar setor leiteiro gaúcho com recursos estaduais

Por Bruno Laux | 11 de setembro de 2025

A iniciativa será financiada com recursos públicos estaduais, por meio de dotações orçamentárias específicas, créditos adicionais e outras receitas. (Foto: Freepik)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

PRÓ LEITE RS

Com foco na competitividade do setor leiteiro gaúcho, o deputado estadual Elton Weber (PSB) protocolou nesta quarta-feira, na Assembleia Legislativa, o projeto que cria o PRÓ LEITE RS – Programa Estadual de Incentivo à Produção Leiteira. A proposta prevê que o Estado assuma integralmente os juros de financiamentos bancários contratados pelos produtores participantes, desde que atendam aos critérios de adesão estabelecidos pelo programa. Além do subsídio financeiro, o projeto busca fomentar a melhoria genética dos rebanhos, o reforço da infraestrutura nas propriedades, a aquisição de máquinas e equipamentos, a adoção de tecnologias e a retenção ou compra de matrizes. A iniciativa será financiada com recursos públicos estaduais, por meio de dotações orçamentárias específicas, créditos adicionais e outras receitas. “É hora de o RS olhar com seriedade para quem produz leite e sustenta boa parte da economia rural do nosso Estado”, defende Weber.

Gás para solidariedade

Coordenador da Frente Parlamentar de Combate à Fome com Alimentação Saudável na Assembleia gaúcha, o deputado estadual Adão Pretto Filho (PT) se reuniu em Brasília com o Ministério do Desenvolvimento Social, nesta quarta-feira, para dialogar sobre a criação de um auxílio voltado à aquisição de gás para as cozinhas solidárias do RS. Inspirado no programa “Gás do Povo”, recentemente anunciado pelo governo, o parlamentar propõe a medida como alternativa para suprir o custeio do insumo, considerado essencial para o funcionamento diário dos espaços. Pretto destaca que, em situações de crise, como na pandemia da COVID-19 e nas enchentes de 2023 e 2024, os locais tiveram papel decisivo na garantia de refeições para milhares de famílias.

Abuso denunciado

A convite do deputado estadual Airton Lima (Podemos), familiares de três estudantes relataram nesta quarta-feira à Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia gaúcha denúncias de abuso sexual praticado por uma professora contra crianças em uma escola infantil conveniada à prefeitura de Porto Alegre. Os pais afirmaram que os casos, ocorridos em 2023 e confirmados por laudo médico, foram registrados junto à polícia, mas que até o momento não houve retorno sobre o andamento do processo — apenas o afastamento da docente. Durante a oitiva, os depoentes cobraram apoio psicológico especializado para as crianças e medidas concretas de proteção. Reforçando o pedido, Airton Lima solicitou ao colegiado que cobre ações dos órgãos competentes. “Estamos diante de relatos graves que exigem resposta célere do poder público e acompanhamento efetivo”, pontuou o deputado.

Fomento ao desassoreamento

Ganhou aval da Comissão de Saúde da Assembleia gaúcha o projeto do deputado Guilherme Pasin (PP) que institui no RS a Polícia Estadual de Apoio e Fomento ao Desassoreamento. Pensada para a prevenção e minimização de efeitos e danos causados por eventos climáticos, a matéria sugere ações além de respostas emergenciais, prevendo orçamento definido, apoio técnico e científico aos municípios, recuperação ambiental e aproveitamento dos sedimentos removidos como forma de compensação. Pasin destaca que a política representa também oportunidades de desenvolvimento, diante da posição do RS enquanto segundo estado com maior potencial hidroviário do país. O texto segue em tramitação no Legislativo estadual.

Continuidade nos trabalhos

A CPMI do INSS recebe nesta quinta-feira o ex-ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, para oitiva no colegiado. O depoente, que também já presidiu o INSS, deve esclarecer sua participação e responsabilidade em ações investigadas no período em que esteve à frente do instituto, entre novembro de 2021 e março de 2022, e ocupou a pasta ministerial, entre março e dezembro de 2022. Oliveira também é mencionado em requerimentos que solicitam informações sobre seus acessos a dependências públicas e possíveis movimentações financeiras suspeitas. Além do depoimento, a comissão tem 406 requerimentos em pauta, com foco na investigação de entidades e pessoas físicas envolvidas em possíveis irregularidades previdenciárias.

* Instagram: @obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.
O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

