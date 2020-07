Os resultados do estudo sugerem que os neurônios sensoriais olfativos não são vulneráveis à infecção pelo novo coronavírus porque eles não têm uma proteína, chamada ACE2, que o vírus usa para entrar nas células e infectá-las. Esses neurônios são os responsáveis por detectar os cheiros e transmiti-los ao cérebro.

Em vez disso, a ACE2 aparece em células que fornecem suporte metabólico e estrutural a esses neurônios. Elas também apoiam algumas células-tronco e células dos vasos sanguíneos.

“Nossas descobertas indicam que o novo coronavírus altera o sentido do olfato nos pacientes não infectando diretamente os neurônios, mas afetando a função das células de suporte”, explicou Datta.

A perda do olfato (anosmia) é um dos principais sintomas da Covid-19 relacionados ao cérebro, mas o mecanismo por trás dela não está totalmente claro.

Já havia estudos que sugeriam que a perda de olfato causada pelo Sars-Cov-2 é diferente daquela provocada por outros vírus: os pacientes podem sofrer do problema mesmo sem sentir o nariz “entupido”, por exemplo.

Para os cientistas de Harvard, as descobertas são consistentes com as hipóteses de que o Sars-Cov-2 não infecta diretamente os neurônios, mas interfere na função cerebral afetando as células vasculares no sistema nervoso. Esse mecanismo, entretanto, ainda requer mais estudos para ser confirmado, afirmaram.