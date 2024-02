Economia A Petrobras atingiu as metas de produção em 2023

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2024

A empresa registrou uma produção total de óleo e gás natural de 2,78 milhões de barris de óleo equivalente por dia em 2023. (Foto: Divulgação)

A Petrobras atingiu suas metas no ano passado, alcançando a produção total de óleo e gás natural de 2,78 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed) em 2023. A marca representa um aumento de 3,7% em relação a produção registrada pela companhia no ano de 2022. A produção comercial de óleo e gás natural ficou em 2,44 milhões de boed e a produção de óleo em 2,24 milhões de barris por dia (bpd). Estes indicadores de produção superaram o planejamento do Plano Estratégico 23-27 e ficaram em linha com as projeções, que foram revisadas em novembro de 2023, dentro da faixa de ± 2,0%.

“Alcançar esse resultado nos deixa extremamente orgulhosos e satisfeitos. Em 2023 tivemos a entrada de quatro novas plataformas e vários recordes operacionais, demonstrando a excelente performance da companhia, mantendo também o compromisso com a segurança e as pessoas. Importante destacar que a produção da Petrobras, ainda necessária para atender a demanda por energia durante a transição energética, é desenvolvida com a menor pegada de carbono possível. Nossa trajetória de descarbonização das operações é referência na indústria. Desta forma seguiremos produzindo um petróleo com intensidade de carbono abaixo da média mundial, que será fundamental na transição energética justa, enquanto desenvolvemos novos negócios em baixo carbono”, afirmou Jean Paul Prates, presidente da Petrobras.

A meta de produção para 2023 precisou ser revisada devido ao bom desempenho operacional e ao sucesso na implantação dos novos projetos ao longo do ano passado, pois os valores realizados de produção já apontavam para a superação das projeções originais do Plano Estratégico 23-27.

Recordes no pré-sal

Como destaque de 2023, a companhia atingiu recorde anual de produção total própria de óleo e gás natural no pré-sal, com 2,17 milhões boed, superando o recorde anterior de 1,97 milhão boed, em 2022. O óleo e o gás extraídos do pré-sal representaram 78% da produção total da Petrobras em 2023.

“Além de duas novas unidades em campos superprodutivos do pré-sal, o FPSO Almirante Barroso, no campo de Búzios e o FPSO Sepetiba, no campo de Mero; tivemos a entrada dos FPSOs Anna Nery e Anita Garibaldi, que integram o projeto de revitalização dos campos de Marlim e Voador, na Bacia de Campos. Essas quatro unidades responderão por uma capacidade de produção diária de 480 mil barris, quando atingirem seus picos de produção”, explica Joelson Mendes, diretor de Exploração e Produção da Petrobras.

Joelson destaca que outras três unidades alcançaram capacidade máxima de produção ao longo de 2023, uma delas em tempo recorde.

“Em 2023, ainda tivemos outras três plataformas que chegaram na capacidade de produção máxima: P-71, no campo de Itapu; o FPSO Guanabara, em Mero; e o FPSO Almirante Barroso, em Búzios. No caso do Almirante Barroso, o tempo entre a entrada em operação da unidade e atingir a capacidade máxima de 150 mil barris por dia foi de apenas cinco meses, um recorde”.

A Petrobras também atingiu em 2023 o recorde de produção total operada de óleo e gás natural com 3,87 milhões boed, superando o recorde anterior de 3,64 milhões boed, de 2022.

“Os resultados atingidos pela Petrobras foram suportados pelo esforço de toda a cadeia do segmento de exploração e produção reforçando o compromisso da Petrobras com os investidores e com a sociedade brasileira”, informou a empresa.

