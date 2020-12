Geral A polícia amplia buscas e pede informações para a população de Criciúma após invasão de criminosos na cidade

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2020

Além dos policiais catarinenses, há contatos e mobilização com as polícias de outros Estados. (Foto: Divulgação/PC-SC)

As forças de Segurança Pública de Santa Catarina estão atuando em conjunto e mobilizadas em uma ampla operação na investigação e buscas dos criminosos que assaltaram uma agência bancaria em Criciúma, na madrugada desta terça-feira (1°), e provocaram terror na cidade. A polícia também está pedindo que a população auxilie na apuração com informações relevantes sobre o caso. Em coletiva de imprensa no município do Sul de Santa Catarina, o governador Carlos Moisés ressaltou que o estado tem um histórico bem-sucedido de resolução deste tipo de crime.

“Não estamos medindo esforços para uma resposta rápida a este triste episódio. O Governo do Estado segue empenhado na busca dos criminosos e para que ações como essas não se repitam em Santa Catarina”, enfatizou Carlos Moisés.

O delegado da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC) Anselmo Cruz, que comanda as investigações, explicou que esse é considerado o roubo de maiores proporções da história de Santa Catarina. “Há uma mobilização policial muito forte nas buscas e, em paralelo a isso, já começou o trabalho de investigação. Estamos falando de pelo menos 30 criminosos, 10 veículos e armamento muito pesado”.

O perito-geral do IGP-SC (Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina), Giovani Eduardo Adriano, reforçou que uma série de profissionais está em Criciúma em busca de vestígios e evidências. “Nosso trabalho é coletar essas evidências. Qualquer informação que a população tenha sobre esse crime será util. Temos equipamento e material para combater esse tipo de crime e iremos trabalhar dia e noite para desvendar esse caso”.

O subcomandante-geral da PM (Polícia Militar), coronel Marcelo Pontes, contou que desde o início da ocorrência os policiais militares atuaram para preservar vidas e imediatamente acionaram todo suporte, inclusive de outros municípios da região. “Nosso trabalho agora é de buscar mais informações. Qualquer pessoa que tiver algum dado, viu alguma movimentação estranha, pode entrar em contato com 190”.

Também participou da entrevista coletiva o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, que relatou que o município viveu um momento de terror. “Mas a vida das pessoas foi preservada. Confiamos muito na polícia e na Segurança do Estado de Santa Catarina”, destacou.

Além dos policiais catarinenses, há contatos e mobilização com as polícias de outros Estados, como do Rio Grande do Sul e Paraná, e com a Secretaria Nacional de Segurança, para a união e integração de esforços na ação policial no Sul do Estado.

Por volta das 23h50min de segunda-feira (30), criminosos com armas pesadas, munições de diferentes calibres, explosivos e coletes balísticos assaltaram uma agência bancária de Criciúma e efetuaram diversos disparos na área central e no 9º Batalhão de Polícia Militar. A ação criminosa resultou em duas pessoas feridas, sendo um deles o policial militar Jeferson Luiz Esmeraldino, que passou por uma cirurgia e apresenta um quadro de saúde que inspira cuidados.

Até esta terça-feira, foram presas quatro pessoas que fizeram o recolhimento de parte das cédulas de papel que estavam jogadas no chão em razão da explosão. Com eles, foram localizados cerca R$ 810 mil. Conforme a Polícia Militar, 10 veículos utilizados na ação foram encontrados na localidade de Picadão, no município de Nova Veneza, na manhã desta terça. Também foi apreendido material explosivo estimado em 230 quilos, do tipo Melaton. As informações são da Polícia Civil de Santa Catarina.

