Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2020

Parte dos entorpecentes era guardada em um apartamento. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Após investigações da 1ª DP (Delegacia de Polícia) de Sapucaia do Sul (Região Metropolitana de Porto Alegre), a Polícia Civil desarticulou um ponto de venda de drogas que funcionava por meio “drive-thru”, sistema no qual um produto ou serviço é prestado sem que o motorista ou outro ocupante precise descer do veículo. Um casal foi preso em flagrante no local, na rodovia federal BR-116.

De acordo com a corporação, a dupla oferecia maconha, cocaína e crack em uma área lateral da estrada, a caminho de São Leopoldo. O homem e a mulher já eram monitorados há várias semanas, com a ajuda de denúncias, já que muitas pessoas costumam passar pelo local escolhido pelos dois traficantes.

Parte dos entorpecentes era armazenada em um apartamento próximo ao ponto de venda. O homem fazia a venda e a mulher se encarregava da logística, inclusive buscando mais drogas quando necessário. Somada as apreensões feitas com cada um deles, foram recolhidas mais de 100 porções de maconha, outras 100 de cocaína, dezenas de pedras de crack, um telefone celular e pelo menos R$ 600.

Também em Sapucaia do Sul, na tarde do último sábado (1o) uma equipe de policiais militares da Força Tática do 33° BPM (Batalhão de Polícia Militar) prenderam em flagrante um indivíduo por tráfico de drogas e posse irregular de arma-de-fogo.

A ação se deu no âmbito do cumprimento da operação “Impacto”, durante realização de uma barreira policial. A Força Tática da unidade abordou um veículo Volkswagem Saveiro, de cor preta e cujo condutor estava em atitude suspeita. Com eles foram encontrados 26 quilos de maconha, uma espingarda calibre 12 e uma balança de precisão, dentre outros itens. O homem foi encaminhado à Polícia Civil, para o encaminhando ao sistema prisional.

Serra Gaúcha

Na tarde desta terça-feira (13), ao menos 200 quilos de maconha foram apreendidos e três pessoas acabaram presas em Caxias do Sul (Serra Gaúcha), durante operação conjunta entre Polícia Civil e Brigada Militar.

Agentes da Draco e brigadianos da 3º companhia e do 12º BPM (Batalhão de Polícia Militar) cumpriram mandado de busca no Interior da cidade, numa chácara na localidade de Parada Cristal. Além da maconha, foram recolhidas cocaína, crack, munições e quatro armas-de-fogo (três rifles e uma espingarda).

Segundo a investigação, o trio preso será indiciado por tráfico de entorpecentes, posse irregular de arma de fogo e receptação. Denúncias podem ser encaminhadas à Draco (Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas) de Caxias do Sul, sob o comando do delegado Luciano Righês Pereira.

(Marcello Campos)

