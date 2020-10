Carlos Roberto Schwartsmann “HYPOSKILLIA”: – Deficiência de habilidades clínicas!

Por Carlos Roberto Schwartsmann | 14 de outubro de 2020

Ao Brasil, o que não falta são médicos! Foto: EBC

O termo “HYPOSKILLIA” foi usado pela primeira vez em um artigo publicado em 2005 numa revista de cardiologia do Texas pelo Dr. Herbert Fred.

O artigo foi publicado devido à preocupação do autor com o baixo padrão médico nos EUA.

HYPOSKILLIACOS “são médicos que não conseguem fazer uma anamnese adequada, não conseguem realizar um exame físico confiável, não conseguem avaliar criticamente as informações que obtém, não conseguem criar um plano de tratamento consistente, tem pouco poder de raciocínio e comunicam-se de maneira precária”.

Como são conhecedores das suas deficiências tornam-se proficientes em usar para o diagnóstico as novas e modernas tecnologias.

Solicitam uma infindável e desnecessárias baterias de exames laboratoriais e de imagem que sequer sabem da sua real necessidade e são guiados pela interpretação de um outro colega que desconhece o cenário clínico que envolve o paciente e a doença. Quantas vezes o paciente nos questiona: “Dr. o Sr. Não vai ler o laudo? ”

Para o bom médico isto é desnecessário! Ele deve estar capacitado para interpretar todo e qualquer exame que solicitar!!!

Mas se o Dr. Fred estava preocupado com as deficiências médicas em 2005 nos EUA imaginem a preocupação nossa no Brasil em 2020. Em 1997 tínhamos 85 escolas médicas. Hoje possuímos 305. Nos EUA, em que o total de habitantes é de 300 milhões, possui 131 faculdades de medicina.

Esta explosão de ofertas que triplicou o número de faculdade nos últimos 25 anos foi o pior e mais desastroso projeto político inserido na saúde pública no Brasil.

Como professor da Faculdade de Medicina por mais de 40 anos reconheço com lamento e tristeza a fantástica queda de padrão dos médicos. Pasmem, hoje existem no Brasil faculdades de medicina que não possuem Hospitais Escola na sua Cidade!

Mas a culpa não é só do governo e de nós professores. Toda sociedade é culpada pois permitiu que a nossa educação (sensu lato) atingisse níveis tão desqualificados e degradantes.

Recentemente, o Senado aderiu ao protagonismo deste desastre, quando permitiu a contratação de médicos formados no exterior sem a revalidação do diploma de MÉDICO.

Apesar dos “HYPOSKILLIACOS” de habilidades clínicas, certamente, ao Brasil, o que não falta são médicos!!!

Prof. Dr. Carlos Roberto Schwartsmann

Médico

Professor Universitário

