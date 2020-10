Colunistas Volta à cena

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Luciano Hang lançou o bonequinho Super Véio, à venda na rede Havan. Foto: Reprodução/Redes Sociais Luciano Hang lançou o bonequinho Super Véio, à venda na rede Havan. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quem trabalha com o marketing da campanha de Marília Arraes (PT) à Prefeitura do Recife é o publicitário André Gustavo Vieira, condenado pela participação na negociação de R$ 3 milhões de vantagens indevidas para o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras Aldemir Bendine. Ele foi solto em 2018, beneficiado pela progressão da pena e por colaborar com a Justiça. Seu padrinho de casamento é o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares. Marília é a candidata do ex-presidente Lula da Silva na capital. Mas está longe de ter unanimidade na legenda. O padrinho obrigou o diretório municipal a aceitar seu nome.

Bolsonaristas…

Um deputado federal traído por um cacique – politicamente e em casa – quer botar a boca no megafone e entregar o que aposta como bombas na CPI das Fakes News.

Troféu Mané

Gustavo Castro, candidato a vereador pelo NOVO em SP, pode levar o Troféu Mané 2020. Publicou no Twitter que a soltura de André do Rap foi fundamentada e que “tráfico nem deveria ser crime”. Com a repercussão, pediu desculpas, mas tarde.

Vai sair

O Ministério da Saúde foi notificado pelo STJ e vai pagar o valor restante para dose de remédio à pequena Kyara Lis, que sofre de AME. São quase US$ 2 milhões no total.

Nenhum x Não sabe

Sondagem da Paraná Pesquisas – instituto que tem acertado muitos cenários há 10 anos no País – mostra como o povo de Maceió está desinteressado na campanha. Para a prefeitura, o candidato Não Sabe tem 55,6%, seguido pelo Ninguém, com 12,8% na pesquisa espontânea. Em terceiro aparece Alfredo Mendonça, com 12,2% e JHC com 11,5%. Na estimulada, outra surpresa: o Nenhum leva com 19,3%.

Para valer

A disputa está bem polarizada, sem favoritos, entre JHC, com 26,9%, e Mendonça, com 25,9% na estimulada da Paraná Pesquisas na capital alagoana.

Politicagem

A Coluna se enganou. A International Game Technology e a Scientific Games International desistiram de operar a Lotex porque a Caixa fez jogo duro e não cumpriu o prometido de ceder casas lotéricas para comercialização das apostas. Os lotéricos, aliás, ganhariam comissão. O Brasil continua terra insegura juridicamente para investidores.

Guincho do milhão

Polícias de São Paulo e outros Estados investigam ações orquestradas nos últimos dias, em diferentes cidades. Na madrugada de ontem, em Pindamonhangaba (SP), bando usou guincho para arrancar um cofre de ferro concretado no chão de um posto de gasolina. E o levou cheio. Confira fotos no site da Coluna.

MERCADO

Super Véio!

A que ponto chega o marketing vitorioso do ex-vendedor de tecido que ficou bilionário. Luciano Hang lançou o bonequinho Super Véio, à venda na rede Havan.

Voltando

A arrecadação de Títulos de Capitalização registrou alta de 2,03% em agosto, na comparação com setembro, somando R$ 14,7 bilhões. E os resgates recuaram 1,38%.

Vida digital

A pandemia criou demanda por transmissão de dados. O setor espera que a velocidade de interconexão cresça 50% até 2023. Os dados são da Global Interconnection Index. O conteúdo de mídia digital na América Latina deve crescer 62%.

Caiu!

Um cliente Smiles Diamante da GOL ganhou cortesia para um trecho neste ano. O cidadão reservou voo para ele e esposa. Por readequação, a companhia cancelou o voo de ambos. Na remarcação, o cliente foi avisado de que perdeu a cortesia. E ponto final.

Zé Esplanador

Nosso querido Zé, leitor assíduo com seu lema ‘Perguntar não ofende, Cobrar é de direito’, acha estranho a decisão dos desembargadores da 1ª Câmara Criminal do TJ de Goiás que trancaram investigação contra Padre Robson, do Santuário Pai Eterno. Como não veem crimes evidenciados pelo MP, Zé vai chamar os fiéis que pagam o dízimo para passearem na mansão de praia comprada pelo pároco na Bahia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas