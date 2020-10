Colunistas Bolsonaro visita o presidente do STF

Por Flavio Pereira | 14 de outubro de 2020

Visita do presidente Jair Bolsonaro a Luiz Fux, presidente do STF, desperta curiosidade. (Foto: Marcos Correa/PR)

O que levou o presidente Jair Bolsonaro ao STF? Em meio a uma polêmica que coloca o Supremo no olho do furacão, depois do escandaloso habeas corpus concedido pelo ministro Marco Aurélio a um perigoso chefe do PCC, a pedido do escritório de seu ex-assessor, e no dia em que se abriu a vaga do ministro Celso de Mello no STF, o presidente Jair Bolsonaro foi ontem ao STF para uma visitinha de cortesia ao seu presidente, ministro Luiz Fux. A visita durou cerca de 40 minutos. Nenhuma noticia sobre o teor da conversa foi revelado, e o STF informou que a pauta foi o “diálogo institucional e harmonia entre os poderes”.

Candidato pode usar imagem do presidente Bolsonaro

Candidato pode ou não usar a imagem do presidente Bolsonaro? o desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz diz que sim e liberou o uso da imagem do presidente Jair Bolsonaro, pelo candidato do DEM à prefeitura de São Leopoldo, Heliomar Franco. O juiz eleitoral da cidade havia proibido o uso da imagem no material de campanha, salvo com expressa autorização. O desembargador, em seu despacho, pontuou que a Lei das Eleições não veda a utilização da imagem do presidente da República na propaganda eleitoral em adesivos ou na internet.

Segurança Pública dá boas notícias no RS

No Rio Grande do Sul, a atuação dos órgãos da Segurança Pública continua gerando boas notícias. Pela primeira vez desde que iniciou a contabilização, em 2002, o número de roubos de veículos no Estado ficou abaixo de 500 casos em um mês. Foram 496 registros, 39,8% menos do que no mesmo período de 2019, que teve 824.

Lula perdeu título de Honoris Causa

Andou bem o Tribunal de Justiça de Alagoas ao determinar a anulação do ato da Universidade Estadual de Alagoas que concedeu a Lula, personagem que se orgulha de nunca ter lido um livro, o título de doutor honoris causa em 2017. O tribunal entendeu que a honraria reservada a Lula atingia “a moralidade administrativa, por ser o título concedido a pessoa condenada criminalmente e que responde a outras ações penais”.

Energia eólica pode ter investimento de R$ 30 bi no Rio Grande do Sul

Se os fundamentalistas do meio ambiente não atrapalharem, o Rio Grande do Sul poderá receber o maior investimento da sua história em energia eólica, cerca de R$ 30 bilhões. Trata-se do Complexo Eólico Marítimo Águas Claras, que implantará 200 geradores de 15 MW cada um, todos off shore (no mar), em Capão da Canoa, totalizando 3 mil MW de capacidade instalada (o que corresponde a impressionantes 75% da demanda média de energia do Rio Grande do Sul).

Lockdown: OMS joga a toalha

A Organização Mundial da Saúde, completamente perdida nas orientações do abre e fecha, agora parece ter jogado a toalha no quesito lockdown.

David Canabarro, seu diretor para covid-19, publicou ontem um apelo aos lideres mundiais:

– Parem de usar o lockdown como ferramenta principal. Os confinamentos têm apenas uma consequência que nunca deve ser subestimada: tornar os pobres muito mais pobres.

