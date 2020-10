Colunistas O STF vai abrir inquérito para apurar a conduta do ministro Marco Aurélio?

Por Flavio Pereira | 13 de outubro de 2020

A partir de hoje, a cadeira do ministro Celso de Mello estará vazia no plenário do STF. Foto: Reprodução A partir de hoje, a cadeira do ministro Celso de Mello estará vazia no plenário do STF. (Foto: Reprodução)

O STF deu andamento ao inquérito (INQ 4831) que apura a conduta do presidente Jair Bolsonaro na indicação de diretores da Polícia Federal, com o suposto intuito de obter benefício pessoal ou de familiares. Mesmo sendo prerrogativa legal do presidente nomear o ministro da Justiça, superior hierárquico dos diretores da Polícia Federal, e os próprios delegados que dirigem a instituição. No momento, o STF examina se o depoimento do presidente da República, Jair Bolsonaro, no inquérito será feito por escrito, e não de forma presencial, como determinou o relator, ministro Celso de Mello.

Marco Aurélio “se atravessou” em processo da ministra Rosa Weber

Siga o raciocínio. Sábado, fato que repercutiu em todo o país, o ministro do STF Marco Aurélio Mello, atendendo a pedido protocolado pelo escritório de um ex-assessor de seu gabinete, “se atravessou” em processo de competência da ministra Rosa Weber e determinou a soltura do traficante André Oliveira Macedo, mais conhecido por André do Rap, um dos milionários chefes de uma facção criminosa, medida a seguir suspensa pelo presidente da Corte, ministro Luiz Fux.

Marco Aurélio afirma desconhecer que o pedido tivesse sido encaminhado pelo escritório de advocacia do seu ex-assessor e nega qualquer favorecimento no caso. Embora a competência neste processo, definida pelo STF, não fosse sua, mas da ministra Rosa Weber.

STF vai abrir inquérito?

No caso do presidente Jair Bolsonaro, a suspeita de favorecimento gerou um inquérito que tramita no STF.

Será que o STF, com o mesmo zelo, também abrirá um inquérito para apurar a conduta no ministro Marco Aurélio Mello, ao interferir em processo distribuído a outro ministro, e com isso atender a pedido do escritório de seu ex-assessor?

Vozes no Congresso

A advogada e deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) disse que a decisão do ministro do STF, Marco Aurélio Mello, que libertou André Oliveira Macedo, o André do Rap, é “contra a lei” e deveria ser investigada pelo Congresso.

Impeachment do prefeito Marchezan volta a tramitar

O prefeito da capital gaúcha, o tucano Nelson Marchezan, não conseguiu anular a última decisão desembargador Alexandre Mussoi Moreira, do Tribunal de Justiça, que autorizou o andamento do processo de impeachment na Câmara de Vereadores. Ao analisar o pedido do prefeito, o desembargador Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, integrante do órgão especial do Tribunal de Justiça, negou o recurso.

Caso não reverta politicamente os votos negativos, Marchezan tem contra si 31 vereadores – do total de 36 – que aprovaram a abertura do processo.

Desempenho da receita ajuda governo gaúcho a quitar salários

Mesmo sem contar este mês com a ajuda do Governo Federal, cuja última parcela do auxílio de cerca de R$ 500 milhões foi paga no mês passado, o governo gaúcho mantém a previsão de quitar os salários de setembro dos servidores do executivo nesta terça-feira. Até o momento, foram pagos os vencimentos de quem ganha até R$ 4 mil, correspondentes a 73% da folha. O aumento das receitas próprias estaria garantindo a quitação dos salários.

Cadeira vazia no STF

Hoje, o ministro Celso de Mello deixa o STF. Preferiu pedir aposentadoria antes da idade-limite de 75 anos, que completará no dia 1° de novembro.

