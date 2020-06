Geral A Polícia Federal prendeu dois fiscais do ICMS ligados a um esquema liderado pelo ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Ex-fiscal de substituição tributária da Fazenda estadual, Allan Dimitri Chaves Peterlongo foi um dos alvos da operação. (Foto: Fabiano Veneza/Divulgação Firjan)

A força-tarefa da Operação Lava-Jato no Rio de janeiro, por meio do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, prendeu nesta quarta-feira (17), durante a operação “Recorrência”, os auditores fiscais de ICMS Allan Dimitri Chaves Perterlongo, ex-inspetor de Substituição Tributária do Estado, e seu então substituto imediato na unidade, Heraildo Schwab Carmo. Eles são suspeitos de enriquecimento ilícito, associado a esquema de favorecimento de empresas sonegadoras de ICMS no Rio de Janeiro.

A operação é um desdobramento da “Câmbio, Desligo”, uma das maiores da Lava-Jato desencadeadas contra o esquema de lavagem de propina arrecadada pelo grupo liderado pelo ex-governador Sérgio Cabral. Ao seguir o rastro do dinheiro movimentado pelos doleiros de Cabral, procuradores da República e policiais federais descobriram contas de Dimitri em paraísos fiscais europeus.

As investigações, que contaram com quebras de sigilo telemático, telefônico, bancário e fiscal, apuraram offshores constituídas nas Ilhas Virgens Britânicas, no Panamá e em Belize, bem como contas bancárias em diversos países, tudo em benefício dos fiscais. Com essa operação, fica público mais um sistema de doleiros, liderado pelos irmãos Jorge e Raul Davies, que se juntam a Dário Messer como dois dos maiores doleiros do Brasil. Os valores em espécie eram entregues a doleiros no Brasil, para a remessa para as contas mantidas pelos auditores no exterior.

Além do cumprimento dos pedidos de busca e apreensão e prisões, a Lava-Jato pediu também o sequestro dos bens dos envolvidos. Em relação aos crimes já detectados, os auditores-fiscais movimentaram através dos doleiros valores superiores a R$ 20 milhões.

As prisões de Dimitri e Heraildo são temporárias (cinco dias, renováveis por mais cinco) e foram determinadas pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal. Agentes cumpriram os mandados de prisão na Barra da Tijuca e em São José dos Campos (SP), além de dois mandados de busca e apreensão.

Substituição Tributária é a Inspetoria que cuida dos contribuintes que fazem o recolhimento do ICMS por toda cadeia. Normalmente envolve as maiores indústrias, principalmente farmacêuticas.

A defesa do ex-governador Sérgio Cabral afirmou, em nota, que ele não conhece os alvos da operação nem é investigado no caso. Seus advogados consideram “no mínimo estranho ver o nome do ex-governador atrelado a uma operação policial na qual ele sequer é citado pelos investigadores”.

Confira a íntegra da nota: “A defesa do ex-governador Sérgio Cabral, a bem da verdade, esclarece que ele não tem qualquer conhecimento dos fatos narrados na operação. Não conhece os alvos e muito menos é investigado. A defesa considera no mínimo estranho ver o nome do ex-governador atrelado a uma operação policial na qual ele sequer é citado pelos investigadores.” As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Geral