Por Redação O Sul | 17 de julho de 2020

Parente de Davi postou mensagem sobre a atuação dele contra a Covid-19. (Foto: Reprodução/Internet)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um estudante de medicina suspeito de trabalhar na linha de frente do combate à pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) exercendo a função de médico. A investigação aponta que Davi Paula Torres de Souza, de 28 anos, é contratado da empresa Tuíse, que oferece serviços terceirizados de ambulâncias para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Ainda de acordo com a polícia, Davi não tem diploma, cursa medicina em uma faculdade da Argentina e atuaria como médico responsável pelos pacientes durante o transporte.

As diligências começaram assim que a 38ª DP (Brás de Pina) recebeu a denúncia de que ele estaria dando plantão no Hospital Municipal Francisco da Silva Telles, em Irajá, na Zona Norte do Rio.

Os agentes foram até a unidade e constataram que havia um médico, identificado como Davi Cotrim, que estaria na unidade. Os policiais não o encontraram e entraram em contato com o suposto “doutor Davi Cotrim”. Pelo número, os investigadores chegaram ao nome verdadeiro do estudante, Davi Paula.

Ao atender, ele disse que já tinha visto os agentes e se negou a encontrá-los, segundo o delegado Maurício Mendonça, responsável pelo caso.

Minutos depois, um advogado de defesa entrou em contato para ter mais detalhes do caso. Não há mandado de prisão contra Davi.

Nas redes sociais, há fotos de Davi ao lado da ambulância e também com roupas especiais contra o contágio da Covid-19.

No Conselho Federal de Medicina (CFM e no Conselho Regional de Medicina do Rio (CRM-RJ), não há registro de médico com o nome Davi Paula Torres de Souza.

Os investigadores acreditam que ele usava, sem autorização, o registro de um médico que atua no Norte Fluminense e tem o mesmo nome, mas outro sobrenome.

Além do hospital, policiais foram em endereços cadastrados no nome do suspeito, mas não o encontraram.

“Recebemos uma informação, mas ele ainda não foi localizado. Chegaram informações preliminares e estamos fazendo diligências. Fomos até o hospital, mas ele fugiu e ainda não foi localizado”, disse o delegado ao portal de notícias G1.

O que diz a Secretaria de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde negou que Davi Paula Torres de Souza seja médico do Hospital Municipal Francisco da Silva Telles e que tenha atuado em plantões da unidade.

Segundo a secretaria, o suspeito, segundo investigadores que estiveram na unidade, atuava como contratado pela empresa Tuíse. Uma notificação foi encaminhada à Tuíse pela SMS para que se esclareça a situação e tome as providências cabíveis.

A Secretaria Municipal de Saúde informou ainda que “vai colaborar com as investigações do fato grave e está à disposição das autoridades policiais para prestar as informações que tenha sobre o caso”. O G1 informou que também entrou em contato com a empresa Tuíse, mas não obteve resposta.

Para a polícia, a empresa alegou que “foi ludibriada pelo falso médico no momento da contratação com a apresentação de documentos falsos”. As informações são do portal de notícias G1.

