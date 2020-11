Rio Grande do Sul A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase meia tonelada de maconha em uma caminhonete na Freeway

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2020

Droga estava escondida sob a lona de uma caminhonete com placa clonada. (Foto: Divulgação/PRF)

Agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) encontraram 420 quilos de maconha escondidos sob a lona da caçamba de uma caminhonete Chevrolet S-10 em um trecho da Freeway próximo a Gravataí (Região Metropolitana de Porto Alegre).

De acordo com a corporação, a carga – avaliada em aproximadamente R$ 500 mil no tráfico – seria suficiente para a confecção de quase 1 milhão de “baseados” (cigarro elaborado com a droga). Imagens divulgadas da apreensão mostram dezenas de “tijolos” da erva.

Um idoso de 65 anos que conduzia o veículo, sem acompanhantes, recebeu voz-de-prisão. Sem antecedentes criminais, ele relatou ter sido pago para trazer o entorpecente de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul.

O veículo tinha placas clonadas em Canoas, também na Região Metropolitana. Com base no cruzamento de informações do chassi com dados disponíveis no sistema, entretanto, os policiais rodoviários federais acabaram constatando o registro como carro furtado na capital gaúcha.

Parobé

Já em Parobé (Vale do Paranhana), uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a BM (Brigada Militar) na manhã desta quarta-feira (11), permitiu o cumprimento de quatro ordens judiciais, resultando na apreensão de diversas porções de maconha, uma balança de precisão e dinheiro em espécie. Ao menos um suspeito foi preso.

No estabelecimento comercial do suspeito – uma lancheria – foi encontrado um “tijolo” da droga. Já os demais itens foram encontrados em sua residência, bem como uma parte adicional da droga, já fraciona para a venda.

Além disso, foram encontrados diversos pássaros silvestres em situação irregular, o que configura crime ambiental. Os animais foram apreendidos e apresentados ao órgão competente para destinação.

(Marcello Campos)

