Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2020

Segundo o executivo, países precisam descobrir uma forma de aproveitara as 4 milhões de toneladas de energia solar produzidas a cada segundo. (Foto: Reprodução)

O visionário e CEO da Tesla, Elon Musk, inova mais uma vez em seus comentários na imprensa internacional e afirma que a energia solar poderia abastecer a população do mundo inteiro. Até porque ele acredita que o mundo pode funcionar de uma maneira mais sustentável e amiga do ambiente. Para ele, o Sol possui um imenso poder e a população poderia tirar grande proveito disso.

Para que a fórmula dê resultado, o CEO da Tesla acredita que teriam de descobrir uma forma de aproveitar os 4 milhões de toneladas de energia solar produzidos, em massa, a cada segundo. Para o aproveitamento, seria necessário armazenar e utilizar essa quantidade enorme de energia.

Musk divulgou essa ideia após ter acesso a um estudo que revelou que a energia solar é a mais barata da história. Além disso, a tecnologia custa menos do que carvão e gás.

Esta não é a primeira vez que Musk se pronuncia sobre energia solar e outras formas de sustentabilidade tecnológica. Em 2017, queria construir uma central solar enorme no Havaí, a fim de reduzir a utilização de carvão e gás. Ele acreditou que uma central solar gigante seria o necessário para alimentar todos os estados dos Estados Unidos, mas esse processo ainda não é viável. Pelo menos agora em outubro de 2020, quem sabe daqui a alguns anos será.

A ideia dele era transformar uma área de quase 26 mil quilômetros quadrados de deserto, nos Estados Unidos, em uma fazenda solar para abastecer o país inteiro. E que as baterias necessárias para armazenar energia, para ter carga 24 horas, 7 dias por semana, são 1,6 km por 1,6 km. O empresário ainda citou a tese do pesquisador de energia Andrew Smith, que fez alguns cálculos e descobriu que uma área de 10 mil quilômetros quadrados poderia gerar cerca de 500 GW com 21% de eficiência. Isso é mais que o consumo médio anual dos Estados unidos, que é de 425 GW.

Em fevereiro deste ano, Musk convocou, em uma publicação em sua conta de Twitter, pessoas para treinamento da instalação dos painéis de energia solar da Tesla nos Estados Unidos, e também disse estar “ansioso” por uma expansão internacional do produto ainda em 2020.

Introduzido originalmente em outubro de 2016, o Telhado Solar foi retrabalhado várias vezes e só foi distribuído mais amplamente este ano, em parte devido às lutas bem documentadas da Tesla para produzir seu Modelo 3 em larga escala.

O telhado solar da Tesla simplifica e reduz o custo do processo de instalação, ao combinar os painéis e as telhas em único objeto. Musk costuma destacar a aparência do telhado, alegando que é visualmente muito mais bonito do que os painéis solares tradicionais e os telhados tradicionais.

