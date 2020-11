Brasil A poupança social digital da Caixa terá limite de movimentação de até 5 mil reais

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Pagamento de outros benefícios sociais, como abono salarial e FGTS, também serão realizados através do Caixa Tem. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A poupança social digital da Caixa Econômica Federal passará por mudanças. Até então, a plataforma estava sendo utilizada apenas por beneficiários do auxílio emergencial e do FGTS emergencial. Após a sanção do presidente Jair Bolsonaro para a lei que amplia seu uso para o pagamento de outros benefícios do governo, os usuários também poderão receber o abono salarial e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) através do aplicativo Caixa Tem.

Principais Mudanças

Sancionado sem vetos, o projeto também diz que a Caixa deverá emitir um cartão físico para o usuário e que o banco não poderá cobrar tarifas de manutenção da conta. A conta terá um limite de movimentação de até R$ 5 mil por mês e permitirá ao usuário realizar até três transferências eletrônicas para outros bancos (TEDs), mensal e gratuitamente.

A poupança social digital também poderá receber depósitos de benefícios sociais pagos pela União, estados e municípios (exceto os de natureza previdenciária, como auxílio-doença e aposentadoria). O cidadão que tiver interesse em uma conta deste tipo, deverá autorizar sua abertura ou utilizar outra já existente em seu nome.

Através de seu site e do aplicativo, a Caixa vai disponibilizar uma ferramenta de consulta para o beneficiário. Através do CPF, ele poderá verificar se já existe alguma conta aberta em seu nome e conseguir acesso a ela. Vale ressaltar que, caso tenha interesse, o cliente poderá fechar ou convertê-la em conta regular gratuitamente.

Recorde

Criada para o pagamento do Auxílio Emergencial do Governo Federal, em razão da Covid-19, a poupança social digital atingiu a marca de 100 milhões de contas no aplicativo Caixa Tem. O número foi comemorado em cerimônia, no Palácio do Planalto, na quarta-feira (4), com a presença do Presidente Jair Bolsonaro e ministros.

Além disso, agora 67 milhões de brasileiros que eram invisíveis têm conta bancária. “Essas pessoas, nós tínhamos que, de forma bastante rápida e objetiva, atendê-las. Isso não seria possível se não fosse a nossa Caixa Econômica Federal, com seus quase 1/4 de milhões de funcionários”, afirma o Presidente Jair Bolsonaro. “Mais do que atender a quem necessitava, os senhores evitaram que problemas sociais graves viessem a acontecer no Brasil.”

Durante o evento, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, explicou que, com o banco digital, é possível fazer compras e pagamentos sem sair de casa. “Isso é uma revolução”, ressalta. “Já chegamos a 105 milhões de contas digitais. Entre programar e realizar o evento, já ganhamos mais 5 milhões de contas digitais”, comemora.

Segundo ele, é o maior processo de bancarização da história do país para que os benefícios sociais cheguem a quem mais precisa. “O maior programa de inclusão social foi feito”, afirma Guimarães.

O acesso à poupança social digital se dá por meio do aplicativo Caixa Tem, que conta com um cartão de débito virtual e o pagamento de compras por QR Code. O saque da conta digital pode ser feito em mais de 20 mil agências, lotéricas e caixas eletrônicos em todo o país.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil