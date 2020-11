Brasil O presidente do Tribunal Superior Eleitoral diz que a implantação do voto impresso no Brasil seria um retrocesso

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2020

O ministro falou sobre o assunto durante participação no 8º Fórum Liberdade e Democracia, em Vitória. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, disse na sexta-feira (6) que retornar ao voto impresso “seria um retrocesso”. O ministro falou sobre o assunto durante participação no 8º Fórum Liberdade e Democracia, em Vitória.

“Retornar ao voto impresso é um retrocesso, é como comprar um videocassete. Meu único incômodo com as urnas é o custo delas. Temos 500 mil, custa 700 milhões de reais, a cada eleição temos que trocar 100 mil delas”, disse. Barroso comentou sobre as eleições de 2022 depois de o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) defender a adoção do voto impresso em uma transmissão em rede social. O ministro não citou a fala do presidente.

“O estudo está bastante avançado. Queremos, no ano que vem, mergulhar na Câmara e no Senado para que a gente possa realmente ter um sistema eleitoral confiável em 22”, disse Bolsonaro na live, realizada na quinta (5). Barroso, que participou como observador convidado nas eleições americanas, onde o voto é impresso, comentou o sistema dos Estados Unidos, mas evitou comparações com o brasileiro. “Não tenho a pretensão de ter algo a ensinar. O que eu acho é que precisamos mudar para o sistema distrital misto com urgência”, explicou.

Em menos de dez dias, eleitores de 5.568 municípios do país irão às urnas para escolher prefeitos e vereadores. Há 24 anos, o eleitor brasileiro utiliza a urna eletrônica para a escolha de seu candidato. E, para facilitar o momento do voto, na página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na internet, o eleitor tem à disposição um Simulador de Votação na Urna Eletrônica. Nele, o cidadão pode treinar como votar para os cargos em disputa no pleito deste ano, como se estivesse diante de uma urna, de forma rápida, didática e divertida.

Desenvolvido pelo TSE, o software apresenta uma lista de candidatos e partidos fictícios para cada cargo (Partido dos Esportes, Partido dos Ritmos Musicais, Partido das Profissões, Partido das Festas Populares e Partido do Folclore). O eleitor pode navegar pelas legendas usando as setas para direita e para esquerda, na filipeta de candidatos no alto da página. Antes de votar no Simulador, o usuário deve escolher o turno da eleição do qual deseja participar: primeiro ou segundo.

No fim da votação, ou a qualquer momento, o eleitor poderá retornar à página inicial, escolher o turno e reiniciar a votação. Devido a seu caráter didático, caso o usuário realize um procedimento incorreto durante a votação, o simulador apresentará uma mensagem explicativa, e a tela será bloqueada até que ele clique na mensagem apresentada. Está no site do Tribunal Superior Eleitoral.

