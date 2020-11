Câmera de monitoramento registrou mulher caindo no meio da rua em Videira. (Foto: Reprodução)

Uma câmera de monitoramento no Centro de Videira, no Oeste catarinense, registrou o momento em que uma mulher pula de um carro em movimento. Segundo a polícia, a atitude arriscada foi tomada por ela para fugir de uma situação de assédio por parte do motorista.