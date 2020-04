Notícias A prefeitura de Porto Alegre abriu concurso público para cargos de nível superior em diversas áreas

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2020

Vagas abrangem economista, engenheiro, estatístico farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista, veterinário e médico. (Foto: EBC)

Com previsão de oito vagas, a prefeitura de Porto Alegre abriu concurso público para preenchimento de cargos em diferentes segmentos de nível superior. As oportunidades são para economista (1), engenheiro eletricista (1), engenheiro mecânico (1), estatístico (1), farmacêutico (1), fisioterapeuta (1), nutricionista e veterinário (1).

O regramento dos processos seletivos, coordenados pela SMPG (Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, consta no “Edital de Abertura 32/2020”, publicado em edição-extra do Dopa (Diário Oficial de Porto Alegre) na última terça-feira. Também há informações disponíveis no site da www.fundatec.org.br, por meio da qual também é feita a inscrição, até as 17h do dia 4 de maio.

É preciso preencher o formulário no site da banca organizadora do certame e depois emitir o Documento de Arrecadação Municipal – DAM (boleto bancário) para pagamento da taxa, de R$ 206, até 5 de maio em qualquer agência bancária ou lotérica.

No momento da inscrição, o candidato deverá enviar, via upload, uma foto digital atualizada de seu rosto, em que necessariamente apareçam a sua face descoberta e os seus ombros.

A prova será composta de 60 questões, de múltipla escolha, e terá caráter eliminatório. O candidato terá quatro horas para responder às questões. A data provável de aplicação da prova é prevista para 31 de maio, em local a ser divulgado posteriormente. Além do site da Fundatec, o endereço oficial da prefeitura na internet também traz detalhes (www.portoalegre.rs.gov.br).

Médicos

Também já está correndo um processo seletivo para oito especialidades médicas: Emergencista, Intensivista Pediátrico, Nefrologia Infantil, Otorrinolaringologista, Psiquiatria, Psiquiatria Infantil, Proctologia e Reumatologia.

O regramento dos Concursos Públicos 613 a 620 – Médico Especialista consta no Edital de abertura 31/2020, divulgado na mesma edição-extra do Dopa e igualmente disponível na página da Fundatec.

As inscrições devem ser feitas via internet, no site da Fundatec, até as 17h do dia 4 de maio. O candidato deverá preencher o formulário de inscrição e, após, emitir DAM (Documento de Arrecadação Municipal), via boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição do concurso, no valor de R$ 206.

A taxa deverá ser paga até 5 de maio, em qualquer agência bancária ou casa lotérica. No momento da inscrição, o candidato deverá enviar, via upload, uma foto digital atualizada de seu rosto, em que necessariamente apareça a sua face descoberta e os seus ombros.

A prova terá 50 questões de múltipla escolha. O candidato terá três horas e meia para responder às questões. A data provável da prova é 31 de maio, e o local será divulgado posteriormente.

(Marcello Campos)

