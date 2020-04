Rio Grande do Sul A prefeitura de São Leopoldo interditou um supermercado onde dois funcionários tiveram confirmada infecção por coronavírus

Um terceiro empregado tem familiar internado em estado grave por Covid-19. (Foto: Thales Ferreira/Prefeitura)

Uma força-tarefa da prefeitura de São Leopoldo (Vale do Sinos) interditou por tempo indeterminado uma unidade do supermercado Rissul no bairro São José, por causa do coronavírus. A medida foi motivada pelo fato de que pelo menos dois funcionários receberam diagnóstico positivo para a doença. Além disso, outro empregado tem familiar em estado grave por causa da doença.

Outros sete casos suspeitos ligados ao estabelecimento estão sob análise. De acordo com o Executivo local, as instalações permanecerão fechadas até que o Rissul apresente planos sanitário (a ser realizado de forma terceirizada) e de contingência para definir medidas capazes de garantir a reabertura das portas sem risco à saúde de empregados, fornecedores e clientes.

Participaram da operação fiscais da Vigilância em Saúde de São Leopoldo, Guarda Municipal e Sedettec (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico.

Com 41 casos confirmados de coronavírus, São Leopoldo ocupa o sexto lugar dentre os 137 municípios com notificação da doença no Rio Grande do Sul, conforme boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira pela SES (Secretaria Estadual da Saúde). A cidade também registra um óbito por Covid-19, ocorrido no dia 9 de abril – a vítima é um idoso de 66 anos que sofria de diabetes e hipertensão.

Recomendações

Os funcionários do supermercado foram orientados a permanecer em isolamento domiciliar e as autoridades de saúde estão em contato com toda a equipe do estabelecimento, a fim de identificar a eventual ocorrência de sintomas e o agendamento de testes para Covid-19.

Ainda segundo a prefeitura do município do Vale do Sinos, a orientações são as mesmas para qualquer cidadão: manter a atenção com normas de higiene e isolamento. Quem apresentar qualquer sintoma, deve procurar a UBS (unidade básica de saúde) mais próxima de sua residência.

“Nesta quinta-feira será apresentada uma normativa que endurece em São Leopoldo as regras de sanitização e circulação nos mercados, onde se percebe o maior número de pessoas [na comparação a outros segmentos do comércio]”, frisou o secretário municipal da Saúde, Ricardo Charão.

