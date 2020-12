Geral A primeira remessa da vacina da Pfizer contra coronavírus já chegou ao Reino Unido

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2020

Doses serão remetidas para centros de vacinação em todas as regiões. (Foto: Divulgação)

A primeira remessa da vacina contra coronavírus dos laboratórios Pfizer e BioNTech já chegou ao Reino Unido. Ela foi levada para uma central de distribuição em local não revelado, de onde será remetida para centros de vacinação em todas as regiões, informou a rede pública BBC.

As vacinas da Pfizer são produzidas na Bélgica e viajaram para o Reino Unido através do Eurotunnel, que liga a ilha ao continente.

O Reino Unido aprovou, na quarta-feira (2), a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech e anunciou que prevê iniciar a vacinação na semana que vem. Um primeiro lote com 10 milhões de doses será disponibilizado pelo NHS, serviço público de saúde britânico, ainda em 2020.

O vice-diretor médico da Inglaterra Jonathan Van-Tam, disse que a primeira rodada de vacinações pode prevenir até 99% das internações e mortes em hospitais da Covid-19.

Em declarações à BBC, Van-Tam disse que isso seria possível se todos na lista de primeiras prioridades tomassem a vacina e ela for altamente eficaz.

Ele disse ser fundamental distribuir a vacina “o mais rápido” e no “maior volume” possível.

A ordem em que as pessoas receberão a vacina foi decidida pelo governo. Os idosos em casas de repouso e funcionários desses lugares estão no primeiro lugar da lista de prioridades, seguidos por pessoas com mais de 80 anos e funcionários de saúde.

Como os hospitais já têm instalações para armazenar a vacina aos -70 ° C necessários, as primeiras vacinações provavelmente ocorrerão lá para reduzir o risco de perda de doses.

O Reino Unido espera que milhões de doses da vacina contra Covid-19 da Pfizer/BioNTech sejam entregues até o final do ano, mas o total dependerá do quão rapidamente o imunizante poderá ser fabricado, disse o ministro britânico dos Negócios, Alok Sharma, nesta sexta-feira.

No mês passado, o país disse que espera 10 milhões de doses do imunizante ainda em 2020, mas o governo disse que o ritmo da distribuição dependerá da entrega, tendo encomendado um total de 40 milhões de doses – o suficiente para vacinar 20 milhões de pessoas.

Sharma disse acreditar que a primeira leva de 800 mil doses estará disponível para ser distribuída na semana que vem, mas não informou uma cifra exata sobre quanto o país receberá antes do final do mês.

“Estamos começando inicialmente com 800 mil, e depois vamos ver onde chegamos até o final do ano em termos dos números que adquirimos. Isso dependerá da fabricação”, disse Sharma à rede Sky News.

O Reino Unido usou um processo de aprovação de emergência para passar à frente da União Europeia e dos Estados Unidos nos planos de distribuição da vacina.

Anthony Fauci, o principal especialista em doenças infecciosas dos EUA, pediu desculpas na quinta-feira por lançar dúvidas sobre o rigor das agências reguladoras britânicas que a aprovaram, dizendo que tem fé na qualidade de seu trabalho. As informações são do portal de notícias G1 e da agência de notícias Reuters.

