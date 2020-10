Magazine A “princesa” Meghan Markle compara usuários de redes sociais a viciados em drogas

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

Fala de Meghan foi dita em reunião virtual das 'Mulheres mais poderosas da próxima geração'. (Foto: Reprodução)

Num evento virtual promovido pela revista “Fortune” e intitulado “Mulheres mais poderosas da próxima geração”, Meghan Markle fez uma contendente fala sobre redes sociais, comparando-as com drogas.

“‘Existem muito poucas coisas neste mundo em que você chama a pessoa que está envolvida nelas de ‘usuário’. As pessoas viciadas em drogas são chamadas de usuários e as pessoas que estão nas redes sociais são chamadas de usuários”, disse a duquesa de Sussex no evento cujo ingresso custava US$ 1700 (cerca de R$ 9500).”Existe algo algorítmico que está criando essa obsessão que acho muito prejudicial à saúde das pessoas. Tenho muitas preocupações com quem se tornou obcecado por isso. Faz parte da nossa cultura diária para tantas pessoas que é um vício.”

Meghan salientou estar longe das mídias sociais há algum tempo, desde que ficou noiva do príncipe Harry e se desfez do Instagram (com quase dois milhões de seguidores) e do blog The Tig, onde ela compartilhava muitos aspectos particulares de sua vida. Ela contou que não mexia nas redes oficiais dos Sussex e que isso era feito por uma equipe do palácio.

