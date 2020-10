Magazine Padre Marcelo Rossi lança livro sobre empurrão em missa e vê relação do episódio com pandemia

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Mulher empurrou padre durante missa na Canção Nova Foto: Reprodução/Canção Nova Mulher empurrou padre durante missa na Canção Nova. (Foto: Reprodução/Canção Nova) Foto: Reprodução/Canção Nova

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pouco mais de um ano depois de ser empurrado do altar por uma fiel durante uma celebração em Cachoeira Paulista (SP), o padre Marcelo Rossi lança um livro para contar as experiências que viveu com o episódio. Na obra “Batismo de Fogo”, ele conta com detalhes o que passou após o empurrão e também fala sobre depressão.

O sacerdote explica que decidiu lançar a obra em meio à pandemia porque acredita que esse momento é um batismo de fogo para a humanidade. “Esse é um momento de reflexão para um resgate. Somos frágeis. É um novo nascimento para todos nós. A pandemia é o nosso batismo de fogo”.

O livro foi lançado na segunda quinzena de setembro. De acordo com o religioso, a proposta é tratar de momentos que trazem um novo nascimento e da necessidade de estarmos conectados com Deus para sermos fortes.

A obra começa com uma abordagem sobre o episódio de agressão que sofreu durante uma celebração em julho de 2019 na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. O padre estava no altar falando aos fiéis, quando uma mulher invadiu o altar e o empurrou.

Marcelo Rossi foi socorrido pela equipe médica do evento, mas teve apenas escoriações e voltou para terminar a celebração. À época, disse que Maria havia passado à frente e que seu boletim de ocorrência seria bíblia e oração. A Canção Nova chegou a registrar um boletim contra a mulher por lesão corporal, mas segundo a polícia ela sofria de transtornos psiquiátricos.

No livro, o padre conta experiência e de como lidou com o trauma. “Quando eu fui empurrado, eu não perdi a consciência. Essa não foi uma experiência de morte, mas foi uma dor tremenda. Eu passei dias com espasmos. Mas havia uma força dentro de mim que me dizia ‘Deus é maior'”, conta.

A obra trata sobre experiências de dificuldade como a depressão e suicídio. Ele conta que o livro estava quase completo quando veio a pandemia e decidiu incluir nele o tema suicídio.

“A pandemia é um momento muito difícil e deixa mais evidente esse problema grave que é o suicídio. A falta de contato humano, o distanciamento vai agravar a depressão e levar pessoas a morte. Precisamos nos voltar para esse problema e ajudar as pessoas”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine