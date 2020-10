Magazine Meghan Markle compara vício em redes sociais com drogas: “Há algo criando essa obsessão”

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

O conselho da duquesa é ser mais seletiva ao compartilhar conteúdos de outras pessoas Foto: Reprodução/Instagram O conselho da duquesa é ser mais seletiva ao compartilhar conteúdos de outras pessoas. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Nesta terça-feira (13), em um evento da revista norte-americana Fortune, do qual participou virtualmente de sua casa na Califórnia, nos Estados Unidos, Meghan Markle falou sobre a problemática das redes sociais. A duquesa de Sussex, que foi bastante atacada pela mídia desde que anunciou seu casamento com o príncipe Harry, disse ter optado por ficar de fora da internet por “autopreservação”.

“Para minha própria autopreservação, não estive nas redes sociais por muito tempo. Fiz uma escolha pessoal de não ter nenhuma conta, então não sei o que existe e, de muitas maneiras, isso é útil para mim”, disse ela.

Inclusive, construir comunidades online mais saudáveis é um dos objetivos da fundação Archewell, instituição de Meghan e Harry, que busca abordar e mitigar o lado negativo das mídias sociais. Além da influência política que carrega, Meghan se preocupa com o impacto na saúde mental dos usuários – termo que, inclusive, é sugestivo para ela.

“Tenho muitas preocupações com as pessoas que se tornaram obcecadas por isso (mídia social). As pessoas viciadas em drogas são chamadas de usuários e as pessoas que estão nas redes sociais são chamadas de usuários. Há algo ali, nos algoritmos, que está criando essa obsessão”, afirmou.

O conselho da duquesa é ser mais seletiva ao compartilhar conteúdos de outras pessoas. “Enquanto você está construindo sua marca, enquanto você está interagindo com amigos online, apenas esteja ciente do que está fazendo. Entenda que não se limita a esse momento, e sim que você está criando uma câmara de eco para si mesmo”, apontou.

Por fim, questionada se a maternidade a deixou mais corajosa, respondeu: “Meu instinto é que isso a torna mais corajosa. Isso te deixa muito preocupada com o mundo que eles [seus filhos] vão herdar. Ao mesmo tempo, tenho o cuidado de não colocar minha família em risco ao [dizer] certas coisas – tento ser muito clara com o que digo e não torná-lo controverso”, concluiu.

