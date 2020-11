Porto Alegre A queda parcial de uma árvore matou uma pessoa e feriu outra em uma praça no centro de Pelotas

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2020

Advogado e jornalista de 55 anos teve morte instantânea. (Foto: Reprodução/Facebook)

A queda de parte de uma árvore na Praça José Bonifácio, na cidade gaúcha de Pelotas (Região Sul do Estado), causou a morte instantânea de um homem de 55 anos, na tarde desta segunda-feira (2). Uma mulher também foi atingida e sofreu fraturas em braços e pernas, sendo atendida no Hospital de Pronto Socorro do município – até o final da noite, não havia informações sobre o seu estado de saúde.

O incidente foi registrado por volta das 15h30min na área central da cidade. O homem foi identificado como Jéferson Luís Langone Mengatto. Ele era advogado e jornalista, destacando-se também na comunidade pelotense por suas atividades como poeta e escritor, conforme detalhado em sua página na rede social Facebook, que recebeu dezenas de manifestações de pesar pelo falecimento.

Operação

De acordo com integrantes do Corpo de Bombeiros que atenderam a ocorrência, ele estava sentado em um dos bancos do espaço público de lazer quando foi atingido em cheio por um grande galho pesando aproximadamente 2 toneladas. A mulher ferida era sua amiga e ambos conversavam descontraidamente, aproveitando a tarde ensolarada, quando o galho imenso despencou sobre eles.

Foi necessário o uso de uma serra elétrica para fragmentar o pedaço de árvore e retirar o corpo da vítima. A operação prosseguiu até o final da tarde. A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que prestou socorro concluiu que o Jéferson teve morte instantânea, devido às múltiplas fraturas.

O local foi isolado por técnicos da prefeitura e da Defesa Civil de Pelotas, a fim de permitir uma avaliação do motivo pelo qual o fragmento de grandes proporções se desprendeu da árvore. A prefeitura garante não ter recebido qualquer alerta, reclamação ou pedido de corte do vegetal.

(Marcello Campos)

