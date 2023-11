Grêmio A reação do mundo da bola ao show de Suárez em Botafogo e Grêmio

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2023

Foi o primeiro hat-trick de Suárez no Brasileirão. Foto: Alexandre Durão/Grêmio FBPA Foi o primeiro hat-trick de Suárez no Brasileirão. (Foto: Alexandre Durão/Grêmio FBPA) Foto: Alexandre Durão/Grêmio FBPA

Várias personalidades do futebol reagiram ao show de Luís Suárez, na quinta-feira (9), em São Januário, no Rio. O atacante uruguaio anotou um hat-trick e comandou a vitória do Grêmio de virada por 4 a 3 sobre o Botafogo, pela 33ª rodada do Brasileirão.

Por meio das redes sociais, “Luisito” vibrou com a atuação e os três decisivos gols. Tanto no X (antigo Twitter) quanto no Instagram, ele postou uma foto na qual estava sentado na escadaria do vestiário com o uniforme tricolor. “Meu primeiro hat-trick (no Brasileirão)”, escreveu Suárez, que segurava a bola do jogo na imagem.

A postagem recebeu diversas curtidas e comentários de jogadores famosos. Lionel Messi, antigo parceiro de Suárez no Barcelona, apenas curtiu a publicação. Arrascaeta, jogador do Flamengo e colega de seleção uruguaia, comentou: “Está louco Luís Alberto”.

Darwin Núñez, astro do Liverpool e da seleção uruguaia, escreveu: “O seu é muito”.

Já Neymar, que formou o trio de ataque MSN ao lado do uruguaio e de Messi no Barcelona, se rendeu ao desempenho do amigo. “Joga muito, Luis Suárez”, escreveu o camisa 10 do Al Hilal, no Instagram.

Foi o primeiro hat-trick de Suárez no Brasileirão. Em um intervalo de 19 minutos, quando a sua equipe perdia por 3 a 1, o camisa 9 anotou três gols e virou o placar.

Com a vitória, o Grêmio igualou os 59 pontos do Botafogo, que ainda tem um jogo a menos, e ocupa a vice-liderança, já que os cariocas têm melhor saldo de gols. O Palmeiras, com mesma pontuação, é o terceiro colocado.

